„profil“-Umfrage: 71 Prozent haben das Gefühl, Politiker sagen nicht die Wahrheit

Auch sozialen Medien und klassischen Medien schlägt wenig Vertrauen entgegen

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin profil ließ in seiner aktuellen Ausgabe erfragen, wie oft Menschen in Österreich das Gefühl haben, dass Politikerinnen und Politiker nicht die Wahrheit sagen. 34 Prozent haben das Gefühl, das sei „fast immer“ der Fall, weitere 37 Prozent meinen, dass ihnen „öfter“ die Unwahrheit gesagt wird. 18 Prozent haben „ab und an“ diesen Eindruck, nur sieben Prozent „fast nie“.

In der vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research durchgeführten Umfrage, werden allerdings auch Soziale Medien als unglaubwürdig eingestuft: 25 Prozent meinen, sie bekommen in den Netzwerken „fast immer“ Unwahrheiten präsentiert, für 43 Prozent ist das „öfter“ der Fall, für 19 Prozent „ab und an“ sowie für fünf Prozent „fast nie“.

Am besten kommen in der Umfrage noch die klassischen Medien wie Zeitungen, TV und Radio weg, wobei auch hier 17 Prozent der Meinung sind, sie bekämen „fast immer“ die Unwahrheit vorgesetzt, weitere 41 Prozent finden, das ist „öfter“ so. Immerhin: 32 Prozent fühlen sich nur „ab und an“ falsch informiert und sechs Prozent „fast nie“. „profil“ will mit seinem neuen Faktencheck „faktiv“ jedenfalls dazu beitragen, das Vertrauen in klassische Medien wieder zu steigern – durch transparente und faktentreue Berichterstattung. (n=500; Schwankungsbreite: +/- 4,4%)

