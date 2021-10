BSA: Annika Katharina Sima, Olivia Nonn und Miriam Hufgard-Leitner gewinnen Sabine-Oberhauser-Preis für angewandte Medizinforschung

BSA-Präsident Andreas Mailath Pokorny und Pamela Rendi-Wagner verleihen den mit 10.000€ dotierten Preis zum ersten Mal

Wien (OTS) - Der Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) stiftete 2021 anlässlich seines 75-jährigen Bestehens den Dr.in-Sabine-Oberhauser-Preis und den Dr.-Caspar-Einem-Preis. Diese werden alternierend jährlich verliehen und sind mit 10.000 Euro dotiert. 2021 wurde der Dr.in-Sabine-Oberhauser-Preis für angewandte, nachhaltige und innovative Medizinforschung vergeben. Der Dr.-Caspar-Einem Preis wird das erste Mal 2022 für angewandte Sozialwissenschaften und kritische politische Forschung verliehen.

BSA-Präsident Dr. Andreas Mailath-Pokorny sagt dazu: „Mit Sabine Oberhauser haben wir vor vier Jahren eine Freundin, Ärztin, Genossin und eine Kämpferin für die Sozialdemokratie verloren. Um ihr Lebenswerk zu ehren, vergeben wir diesen Preis in ihrem Namen. Besonders freue ich mich, über die hochkarätige Jury, die dieses Jahr die vielen Nominierungen bewertet hat. Unser Dank geht dafür an Pamela Rendi Wagner, Ludwig Kramer, Christoph Wenisch, Thomas Szekeres und Karin Gutierrez-Lobos.“

Pamela Rendi-Wagner überreicht den Dr.in Sabine Oberhauser Preis an folgende Gewinnerinnen:

Annika Katharina Sima konnte zeigen, dass das Rauchverbot in der Gastronomie durchaus gesundheitliche Vorteile mit sich bringt.

(„Fine and Ultrafine Particle Pollution Before and After a Smoking Ban in the Catering Industry in Vienna“ - Medizinische Universität Wien; Zentrum für Public Health)

Olivia Nonn mit wie mütterliches Angiotensin Präeklampsie beeinflusst.

(„Maternal Angiotensin Increases Placental Leptin in Early Gestation via an Alternative Renin Angiotensin System Pathway: Suggesting a Link to Preeclampsia“ - Medizinische Universität Graz)

Miriam Hufgard-Leitner mit ihrer Initiative zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit gewissen Erbkrankheiten in Österreich.

(„Circle of responsibility” – Initiative zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit Phenylketonurie in Österreich‘)





