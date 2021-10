OPPLE Lighting präsentiert sich auf der Expo 2020 in Dubai und zeigt der Welt das "Licht Chinas"

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die Expo 2020 wurde heute in Dubai, der weltweiten Handelshauptstadt, feierlich eröffnet. Als führende chinesische Beleuchtungsmarke ist OPPLE Lighting der offizielle Partner des China-Pavillons auf der Expo. OPPLE Lighting bietet nicht nur eine breite Palette von Beleuchtungslösungen für den China-Pavillon auf der Expo an, sondern zeigt auch eine eigene interaktive Show "Like a Shadow by Your Side", in der das Unternehmen sein Engagement für das "Licht Chinas" mit nachhaltiger Beleuchtungstechnologie und KI-Innovation demonstriert.

Das architektonische Design des China-Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai ist von den traditionellen chinesischen Laternen inspiriert und als das "Licht Chinas" bekannt, da es Hoffnung und Licht impliziert. OPPLE Lighting stützt sich auf sein Know-how und seine Innovationskraft und nimmt den Kreis als Ausgangspunkt und das Licht als Medium, um die Grenzen zwischen Individuen und Gruppen, aber auch zwischen Gegenwart und Zukunft aufzuheben. OPPLE Lighting unterstreicht nicht nur die Einzigartigkeit des China-Pavillons, von der Beleuchtung des Restaurants über den Empfangsbereich und die Ruhezone bis hin zur eigenständigen Ausstellung, sondern präsentiert auch sein Kernkonzept für "Innovation, Wohlbefinden und Vitalität".

Passend zum Expo-Thema "Connecting Minds, Creating Future" vermittelt das interaktive intelligente Beleuchtungssystem "Like a Shadow by Your Side" von OPPLE Lighting den Gästen durch Licht und KI-Erkennung ein Gefühl der Teilhabe. Es veranschaulicht die kontinuierliche Erforschung der zukünftigen Beleuchtung und der Zukunft des Menschen sowie die Anwendungsmöglichkeiten der Beleuchtungslösungen von OPPLE Lighting.

"Der Aufbau einer gemeinsamen Zukunft" ist nicht nur das Thema des China-Pavillons, sondern auch ein Inbegriff der traditionellen chinesischen Kultur und des universellen Strebens der gesamten Menschheit. OPPLE Lighting wurde in China ins Leben gerufen und zielt auf den globalen Markt ab. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnungseinrichtung, Kommunaltechnik, Bildung, medizinische Versorgung, Industrie usw. tätig und strebt ein nachhaltiges Wachstum an. In der Vergangenheit war OPPLE Lighting das erste Unternehmen, das in den Markt für energiesparende LED-Beleuchtung eingestiegen ist. Jetzt greift OPPLE Lighting erneut neue Trends wie neue Infrastrukturen, 5G und intelligente Beleuchtung auf und unterstützt Kunden und Partner bei der Erreichung ihrer Energiespar- und Emissionsreduktionsziele im Rahmen der nationalen "Dual-Carbon"-Strategie. Grüne Beleuchtung, die schon immer das Ziel von OPPLE Lighting war, wird ein integraler Bestandteil der "grünen Entwicklung" für den "Aufbau einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit" sein.

Frau Ma Xiuhui, Gründerin und Präsidentin von OPPLE Lighting, erklärte: "Als ein in Shanghai ansässiges Unternehmen, das nicht nur führend in der Beleuchtungsindustrie ist, sondern auch eines der ersten Unternehmen der Branche, das auf den internationalen Markt expandierte, war OPPLE Lighting der einzige Beleuchtungshersteller, der im Pavillon für Privatunternehmen auf der Expo 2010 Shanghai ausstellte. Es ist uns eine große Ehre, erneut zur Weltausstellung zu kommen und offizieller Partner des chinesischen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai zu werden. Die zehnjährige Beteiligung von OPPLE Lighting an der Weltausstellung spiegelt das 25-jährige Wachstum des Unternehmens seit seiner Gründung wider und ist auch ein wichtiges Beispiel für Chinas "Going Global"-Initiative. Als eine der führenden Beleuchtungsmarken in China hält OPPLE Lighting sein Markenkonzept "See Beyond" aufrecht, indem das Unternehmen differenzierte professionelle Beleuchtungslösungen für private und gewerbliche Einrichtungen anbietet, kontinuierlich Werte aus Licht schafft und das Vertrauen von Kunden im In- und Ausland gewinnt. In Zukunft werden wir keine Mühen scheuen, um unsere eigenen Innovationsvorteile zu nutzen, das Auslandsgeschäft weiter auszubauen, mehr Partner kennenzulernen und einen Beitrag zu Chinas Entwicklung des "dualen Kreislaufs" und zu den Zielen des "Carbon Emission Peak and Carbon Neutrality" zu leisten, damit das Licht Chinas der Welt gezeigt werden kann."

Informationen zu OPPLE Lighting

OPPLE Lighting wurde 1996 gegründet und ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Kundendienst von Lichtquellen, Beleuchtungskörpern und Steuerungen tätig. Das Unternehmen ist in über 70 Ländern und Regionen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Südafrika vertreten. Als Branchenriese mit eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, der sich auf Beleuchtungsprodukte konzentriert, erweitert OPPLE Lighting ständig sein Produktsortiment um kunstvolle Schalter, integrierte Einrichtungsgegenstände, Küchen- und Badezimmergeräte und Zubehör und baut alle seine Geschäftsbereiche mit Hilfe seines riesigen Händlerstamms aus, mit dem Ziel, ein branchenführender Anbieter von Beleuchtungssystemen und integrierten Heimgesamtlösungen zu werden. Mit einem schlagkräftigen Marketingteam und einem gut ausgebauten weltweiten Vertriebsnetz verfügt OPPLE Lighting heute über 150.000 Verkaufsstellen verschiedener Art. OPPLE Lighting ist seit 2016 ein börsennotiertes Unternehmen (Aktienkürzel "OPPLE Lighting", Aktiencode 603515.SH). OPPLE Lighting verbessert die Qualität von Räumen in allen Bereichen und erhellt jedes Detail des Lebens für Sie.

