SPÖ-Holzleitner – Gewaltschutz: Beratungsangebot für Frauen durch Basisfinanzierung sichern

SPÖ-Frauenvorsitzende kritisiert Regierung: Keine Ahnung von der Praxis!

Wien (OTS/SK) - "Grundsätzlich ist es positiv, wenn die Regierung für den Gewaltschutz mehr Geld ausgeben will. Doch allein in diesem Jahr wurden bereits 21 Frauen ermordet. Diese hätten in vielen Fällen verhindert werden können, wenn die Regierung die Warnungen der Expert*innen ernstgenommen hätte“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner zum heutigen Standard-Bericht. Konkret kritisiert Holzleitner, dass die zahlreichen Frauenberatungsstellen, die die erste Anlaufstelle für Frauen mit Gewalterfahrungen sind, nicht ausreichend finanziert wären. „Die Frauenberatungsstellen – vor allem im ländlichen Raum leiden unter Unterfinanzierung. Ihre wertvolle Zeit geht vor allem für das Aufstellen von Geldern drauf, anstatt für die Beratung von Frauen“, so Holzleitner und weiter: „Gäbe es eine Basisfinanzierung wie in Wien, könnten viele Beratungsstellen ihr Angebot sogar ausbauen. ****

Der Regierung wirft Holzleitner vor allem PR-Shows und Ankündigungspolitik vor. „Rasche Hilfe sieht anders aus. Offensichtlich bekommen die Opfer- und viele Gewaltschutzeinrichtungen, sowie die Frauenberatungsstellen wieder einmal keine Mittel“, kritisiert die SPÖ-Frauenvorsitzende. Dass die Frauenberatungsstellen, die immer die erste Anlaufstelle sind, wenn Frauen familiäre, finanzielle oder andere Probleme haben, von diesem Geld nichts sehen werden, sei ein Beweis, dass Raab, Nehammer und Kolleg*innen keine Ahnung von der Praxis haben. „Die Frauenberatungsstellen und Opferschutzeinrichtungen, die niederschwellig Beratung und Hilfe anbieten, können nur durch eine nachhaltige Basisfinanzierung auf sichere Beine gestellt werden“, so Holzleitner abschließend. (Schluss) rm/sd



