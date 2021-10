CBMM | Niobium fördert internationale Veranstaltung über neue Batterietechnologien

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Nobelpreisträger, Branchenführer und Wissenschaftler sprechen über die Zukunft der Elektrifizierung

Mit einem Eröffnungsvortrag von Professor Stanley Whittingham FRS, der 2019 den Nobelpreis für Chemie für seine bahnbrechenden Arbeiten zu Lithium-Ionen-Batterien erhält, veranstaltet CBMM | Niobium am 5. und 6. Oktober die Webinarreihe Powering Future Electrification - Innovative Battery Materials.

Die Veranstaltung zielt darauf ab, das Wissen in dem Bereich zu erweitern und Informationen über neue Materialien und Technologien für elektrische Batterien zu verbreiten. Zu diesem Zweck werden führende Unternehmen im Bereich Batterien und Superkondensatoren wie Toshiba, Skeleton Technologies, NanoOne, Echion Technologies und WildCat sowie akademische Vertreter der UCLA, der Hanyang University, der University of Texas at Austin und der University of Warwick zusammenkommen, um ihre Arbeit im Bereich der Elektrifizierung zu präsentieren.

"Diese Debatte wird die Diskussion über nachhaltigere Technologien für die Automobilindustrie fördern, eine wachsende Nachfrage auf der ganzen Welt. In diesem Sinne werden die renommiertesten Fachleute und Forscher der Welt ihre Studien und Entwicklungen auf dem Gebiet der neuartigen Materialien vorstellen können, die auf die Nutzung alternativer, sauberer und erneuerbarer Energiequellen abzielen", erklärt Professor Stanley Whittingham, Nobelpreisträger für Chemie.

Die Veranstaltung konzentriert sich auf Fortschritte in der Elektromobilität und wird sich mit den Anwendungen neuer Niob-Technologien befassen, sowohl für die Kathode von Batterien, die diese stabiler und langlebiger machen, als auch für die Anode, die zu einer ultraschnellen Ladekapazität der Lithium-Ionen-Batterien in weniger als 10 Minuten führt. Diese Entwicklungen verbessern die Haltbarkeit und Sicherheit von Batterien und verbessern die Leistung im Vergleich zu aktuellen Technologien erheblich.

"Wir investieren konsequent in das Segment der Lithiumbatterien, mit einer Strategie, die darauf abzielt, diesen Markt zu erweitern und Innovationen mit Niob-Technologien zu beschleunigen. Mit dieser Initiative wollen wir einen aktiven Beitrag zum Wandel dieses Sektors leisten, der im Einklang mit der Nachhaltigkeitsagenda für eine grünere Zukunft steht", sagt Rogério Ribas, Executive Manager für Batterieprodukte bei CBMM.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich und die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Schauen Sie sich den Terminplan unten an und melden Sie sich an.

Webinar: Fortgeschrittene Kathoden für den Transportsektor

Datum: 5. Oktober 2021

Zeit: 11:00 - 13:00 UHR (BRL) Link: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=r72927e6639011b617e6e41574a169721

Webinar: Materialien für schnelles Laden

Datum: 6. Oktober 2021

Zeit: 11:00 - 13:00 UHR (BRL) Link: https://cbmmeventos.webex.com/cbmmeventos/j.php?RGID=rbf30a9f96dacf0280429fc574d33b6f7



Informationen zu CBMM | Niob



CBMM ist ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber von Niob-Produkten und hat mehr als 400 Kunden in 50 Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brasilien, betreibt Niederlassungen und Tochtergesellschaften in China, den Niederlanden, Singapur, der Schweiz und den USA und bietet modernste Produkte und Technologien für die Sektoren Infrastruktur, Mobilität, Luft- und Raumfahrt und Energiewirtschaft. Im Jahr 2019 hat das Unternehmen in 2DM, ein Start-up für Graphen, investiert. Im Jahr 2021 investierte es in Echion mit dem Ziel, Innovationen im Segment Elektromobilität zu beschleunigen.

