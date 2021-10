„Hohes Haus“: Diskussion um Antikörpertests, Wahlen mit Überraschungen und Machtspiel um Wiederaufbaufonds

Am 3. Oktober um 12.00 Uhr in ORF 2

„Hohes Haus" am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Diskussion um Antikörpertests

Sind die Genesenen die vergessene Gruppe? Lange wurde nur über Geimpfte und Nicht-Geimpfte geredet, über den Sommer sprach man nur von einer 1G-Regel, wenn es um die mögliche Verschärfung von Maßnahmen ging, und auch den Grünen Pass gibt es für Genesene nur für sechs Monate. Susanne Däubel hat mit Betroffenen wie Chris Lohner und Fachleuten aus dem Gesundheitsbereich wie Dorothee von Laer u. a. über die Möglichkeiten und Grenzen von Antikörpertests gesprochen. Zu Gast im Studio ist Andreas Bergthaler, Virologe an der Universität Wien.

Wahlen mit Überraschungen

Vor einer Woche hat es bei Wahlen zwei große Überraschungen gegeben:

In Graz wurden die Kommunisten stimmenstärkste Partei und werden vielleicht die Bürgermeisterin stellen, in Oberösterreich wird die impfskeptische Partei MFG in den Landtag einziehen. Die etablierten Parteien haben entweder nur leicht dazugewonnen oder verloren. Haben sie sich zu sehr von den Wähler/innen entfernt, agieren sie abgehoben, fühlen sich die Bürger/innen noch von ihnen vertreten? Marcus Blecha und Claus Bruckmann haben den Politikanalytiker Thomas Hofer um seine Meinung gefragt.

Machtspiel um Wiederaufbaufonds

Der Corona-Wiederaufbaufonds der EU soll den Staaten helfen, aus dem wirtschaftlichen Coronavirus-Tal herauszukommen. Dabei sitzt sie auch auf einem milliardenschweren Geldpolster, der für Polen und Ungarn gedacht ist. Vor allem diese beiden Länder stehen aber in der Kritik, Rechtsstaatlichkeit „anders“ zu interpretieren. Bei dem Thema gibt es keinen Spielraum, sagt die EU, daher ist der sogenannte „Rechtsstaatsmechanismus“ geschaffen worden: Unterstützung gibt es nur, wenn der Rechtsstaat funktioniert. Über ein Machtspiel auf europäischem Parkett berichtet Rosa Lyon aus Brüssel.

