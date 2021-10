TERRA MATER FACTUAL STUDIOS auch heuer wieder mit einem „OSCAR DES NATURFILMS“ ausgezeichnet

Jackson Hole/Wien (OTS) - Gestern Nacht wurden die Gewinner der diesjährigen Jackson Wild Media Awards in einer halb analogen-halb digitalen Zeremonie verliehen – die Preise werden als die “Oscars” in der Naturfilm-Branche gehandelt. Terra Mater Factual Studios darf sich auch heuer wieder über eine Auszeichnung freuen: Best Original Music Score für den Film THE BASTARD KING.

Mit dem Film THE BASTARD KING hat Terra Mater Factual Studios ein besonders opulentes Werk geschaffen: Die Reise eines Löwen, von seinen ersten Tagen bis ins Erwachsenenalter, ist ein durch seine spezielle Ästhetik, Erzählweise und musikalische Umsetzung beeindruckendes Erlebnis. Der Film ist zwischen Dokumentation und Spielfilm angesiedelt, ein Hybrid, der mit realen Bildern eine teils fiktionale Geschichte erzählt.

Das vordergründige Thema des Films ist der Löwe und sein Kampf ums Überleben – gegen die Gesetze der Natur aber auch gegen einen unbekannten Feind. Doch zwischen den Zeilen des Drehbuchs wird ein Hilferuf deutlich, in dem Themen wie Rassismus und Umweltzerstörung mitschwingen – Probleme, die für eine Vielzahl von Menschen oft unverständlich und auch unlösbar scheinen.

Der nun preisgekrönte Soundtrack zu THE BASTARD KING, eine Koproduktion von Terra Mater Factual Studios & Bonne Pioche Télévision & Shibumi Films, stammt von den französischen Musikern Laurent Garnier und Pierre Lefeuvre, alias Saycet. Die vielen Kontraste und Rhythmuswechsel im Soundtrack von THE BASTARD KING spiegeln das dramatische Leben dieses Königs der Savanne wider. Garnier und Saycet haben mit insgesamt 19 Tracks die Botschaft des Films hörbar gemacht - dass die Zeit abläuft, nicht nur für den König der Tiere, sondern für die gesamte Menschheit.

Unter dem französischen Titel LE ROI BATARD steht der komplette Soundtrack bei allen großen Musik-Streaming-Anbietern zum Download bereit.

Ganze 12 Jahre lang wurde für den Film THE BASTARD KING in der Savanne Afrikas von Regisseur Owen Prumm gedreht. Das nächste große Projekt von Prumm und Terra Mater Factual Studios, ist bereits in Produktion.

Über TERRA MATER Factual Studios

TERRA MATER Factual Studios sind spezialisiert auf die Produktion und Distribution von Dokumentarfilmen für Kino, TV und Multimedia Plattformen. Natur, Wissenschaft, Arten- und Umweltschutz sind die Kerngenres. Das österreichische Produktionshaus verfolgt aber auch andere Stilrichtungen in erfrischend neuen, seriellen Factual Entertainment-Formaten. Für die Kinoleinwand realisieren Terra Mater Factual Studios Filmprojekte vom klassischen Dokumentarfilm über das ‚Wild Drama’, in dem die Natur die Hauptrolle spielt, bis hin zum Spielfilm mit wahrer Geschichte als Grundlage für das Drehbuch. Am eigenen YouTube Channel zeigen Terra Mater Factual Studios exklusiv produzierte Kurzdokus zu den Themen Arten- & Umweltschutz, Natur & Wildlife. 2021 feiert die Produktionsfirma ihr zehnjähriges Jubiläum.

Rückfragen & Kontakt:

Terra Mater Factual Studios GmbH

Claudia Wagner

Project Manager

+43 1 87003 27614

claudia.wagner @ terramater.com

https://www.terramater.at/