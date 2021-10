Online-Jugendparlament im November 2021: Bewerbungsfrist für Schulklassen aus Tirol und Vorarlberg läuft

Schulklassen lernen den Gesetzgebungsprozess im Hohen Haus virtuell kennen

Wien (PK) - Tiroler und Vorarlberger Schulklassen der 9. Schulstufe können sich bis einschließlich 22. Oktober 2021 für die Teilnahme am 23. Jugendparlament bewerben, und zwar unter jugend @ parlament.gv.at , am besten mit einem einfallsreichen Motivationsschreiben. Das Jugendparlament findet am 25. und 26. November 2021 statt, auf Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Aufgrund der Covid-19-Pandemie wird es virtuell abgehalten.

Beim virtuellen Jugendparlament erleben die Jugendlichen vom Klassenzimmer aus, welche Aufgaben Politikerinnen und Politiker zu erfüllen haben, und dass das anstrengend sein kann. Wie bei realen Abläufen im Hohen Haus werden beim Online-Jugendparlament Klubs gebildet und Gesetzesentwürfe in Ausschüssen vorberaten. Am Ende des Tages müssen in einer virtuellen Plenarsitzung Mehrheiten für Entschließungs- und Abänderungsanträge gefunden werden.

Die Schülerinnen und Schüler, die die Rolle von Abgeordneten einnehmen, werden von "echten" Mandatarinnen und Mandataren unterstützt. Sie geben dabei ihre Erfahrung aus der Praxis weiter. Mit dem Jugendparlament soll den Jugendlichen Hintergrundwissen und Verständnis für parlamentarische Abläufe vermittelt werden und gezeigt werden, wie spannend und vielschichtig Politik ist.

Weitere Detailinformationen zum Online-Jugendparlament erhält man unter www.reininsparlament.at oder unter der Hotline 01/ 40110 - 2940. Dort können Fotos und Berichte aller bisherigen Jugendparlamente abgerufen werden. (Schluss) red

