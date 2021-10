Günther Goller hat die Stadt und die Wiener Volkspartei durch sein jahrelanges Wirken geprägt

Weg im 3. Bezirk nach Günther Goller benannt – Langjährigem ÖVP-Politiker wird ehrendes Andenken bewahrt

Wien (OTS) - Heute erfolgte im Beisein zahlreicher namhafter Vertreter der Politik und der Stadt die feierliche Tafelenthüllung anlässlich der Benennung eines Weges im 3. Bezirks nach dem früheren Stadtrat und Klubobmann der ÖVP Wien, Günther Goller.

Darunter befanden sich zahlreiche ehemalige Mandatare der ÖVP Wien und Entscheidungsträger der Stadt, wie der frühere Landesparteiobmann und Vizebürgermeister Bernhard Görg, die frühere Stadträtin und Landtagspräsidentin Maria Hampel-Fuchs, der frühere Landesparteisekretär, Stadtrat und Gemeinderatsvorsitzende Anton Fürst, die beiden ehemaligen Klubobmänner Johannes Prochaska und Matthias Tschirf sowie der ehemalige Vizepräsident des Wiener Stadtschulrats Walter Strobl.

Komplettiert wurde diese Riege durch Landtagspräsidenten Manfred Juraczka, Stadträtin Isabelle Jungnickel, den Bezirksparteiobmann der ÖVP Landstraße Bundesrat Harald Himmer, die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Gemeinderätin Laura Sachslehner, den Klubobmann der ÖVP Landstraße Ernst Tauschmann, Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und weiteren Ehrengästen.

„Günther Goller hat die Stadt und die Politik der Wiener Volkspartei durch sein jahrelanges Wirken entschieden geprägt und sich als profilierter Kommunalpolitiker einen Namen gemacht. Ein Politiker, der über alle Parteigrenzen hinweg geschätzt und anerkannt war. Angesichts dessen wurde er auch 1996 zum Bürger der Stadt Wien ernannt. Eine Auszeichnung, die nur sehr wenigen zuteil wird. Durch die Benennung eines Weges nach Günther Goller wird diesem nun ein weiteres ehrendes Andenken bewahrt“, so Landtagspräsident Manfred Juraczka in seiner Rede vor Ort. Auch der frühere Landesparteiobmann und Vizebürgermeister Bernhard Görg würdigte in seiner Ansprache den verbindenden Charakter von Günther Goller und seine langjährige Freundschaft zu ihm.

Zur Person: 1969 wurde Goller, geboren 1928 in Sillian in Osttirol, erstmals in den Wiener Landtag und Gemeinderat gewählt. 1973 wurde er zum Stadtrat ohne Geschäftsbereich in die Wiener Stadtregierung gewählt, der er bis 1983 angehörte. Von 1983 bis 1990 bekleidete er die Funktion des Klubobmann der ÖVP-Gemeinderatsfraktion. Seine politische Heimat war der 3. Bezirk, in dem er unter anderem von 1972 bis 1982 als ÖAAB-Obmann und anschließend als Bezirksparteiobmann wirkte.

Im Jahr 1986 wurde er mit dem Großen Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet und 1996 zum „Bürger der Stadt Wien“ ernannt. Er starb am 16. September 2017. Seine letzte Ruhestätte befindet sich in der Krypta der Dr. Karl Lueger-Gedächtniskirche auf dem Wiener Zentralfriedhof.

Im Februar 2021 wurde im Gemeinderatsausschuss Kultur und Wissenschaft die Benennung eines Weges nach Günther Goller im Bereich des Arenbergparks zwischen der Barmherzigengasse und der Neulinggasse im dritten Wiener Gemeindebezirk beschlossen.

