Verband für gemeinnütziges Stiften verleiht „Stifter*in des Jahres“ Award 2021

Am Europäischen Tag der Stiftungen kürte der VgS Monika Kircher, Ina Lerchbaumer und Adolf Rausch, die Initiator*innen der Kärntner Kulturstiftung, zu „Stifter*innen des Jahres“.

Wien (OTS) - Zum Europäischen Stiftungstag veranstaltete der Verband für gemeinnütziges Stiften heute seine vierte Jahreskonferenz unter dem Titel: „Kunst für Alle! Philanthropie als Impulsgeber für inklusive Kunst und Kultur.“ Im Rahmen der Konferenz wurde das philanthropische Engagement in Österreich im Bereich Kunst und Kultur vor den Vorhang geholt und internationale Best Practice-Beispiele diskutiert. Zum Abschluss des Tages wurde feierlich die Auszeichnung „Stifter*in 2021“ für außerordentliche Verdienste im Philanthropie-Sektor verliehen.

„Es ist mir eine große Freude, heute Frau Mag. Dr. Kircher, Frau Mag. Lerchbaumer und Herrn Dr. Rausch als Initiator*innen der Kärntner Kulturstiftung zu „Stifter*innen des Jahres“ auszuzeichnen. Zusammen haben sie im Jahr 2019 die Stiftung gegründet. Dieses außerordentliche philanthropische Engagement wollen wir heute ehren.“, begründet Mag. Katharina Turnauer, Präsidentin des Verbandes für gemeinnütziges Stiften, die Auszeichnung. „Die Kärntner Kulturstiftung fördert nicht nur herausragende künstlerische Ideen, sondern unterstützt auch direkt Kulturschaffende. Sie trägt damit ganz entscheidend dazu bei, das Wirken von gemeinnützigen Stiftungen in den Mittelpunkt zu rücken und hat eine Vorbildwirkung für den Sektor.“

„Für uns als junge Kulturförderstiftung ist es eine besondere Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten! Wir, setzten unsere Idee, Kärnten als Kulturland international sichtbar zu machen, und herausragende künstlerische Projekte zu fördern, wie auch Kulturschaffende zu vernetzen, gemeinsam mit vielen weiteren Wegbegleiter*innen um. Diese große Auszeichnung spornt uns an, mit viel Herzblut und Professionalität unsere Kärntner Kulturstiftung weiterzuentwickeln. Sie gibt uns auch die Chance das Thema der Kulturförderung österreichweit noch mehr in den Diskurs zu bringen.“, sagt Mag. Dr. Monika Kircher, Vorsitzende des Vorstandes, anlässlich der Preisverleihung.

745 Stiftungen in Österreich unterstützen gemeinnützige Zwecke

Der 1. Oktober ist der europaweite Aktionstag für gemeinnützige Stiftungen. Vom Europäischen Donors and Foundations Network (DAFNE) ins Leben gerufen, soll dieser Tag auf die wichtige Rolle von Stiftungen für die Gesellschaft und auf die Vielfalt der Philanthropie aufmerksam machen. Heute gibt es in Europa über 147.000 Stiftungen, die jährlich 60 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke bereitstellen und Organisationen und Projekte langfristig unterstützen.

In Österreich allein gibt es aktuell 745 gemeinnützige Stiftungen. Die Mehrheit fördert die Arbeit von NPOs. Andere führen selbst soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser oder betreiben wissenschaftliche Forschung. Seit der Novelle des Bundesstiftungs- und Fondsgesetzes 2015 wurden 120 gemeinnützige Stiftungen und Fonds neu gegründet.

Über die Kärntner Kulturstiftung

Die Kärntner Kulturstiftung (KKS) verfolgt das Ziel, Kunst als notwendigen Teil der Gesellschaft zu positionieren, Kultur in das Leben der Menschen hineinzutragen und Kärnten als einzigartigen Kreativraum mit innovativen Zukunftsstrategien und herausragenden Talenten national und international sichtbar zu machen. Die Stiftungsvorstände Mag. Dr. Monika Kircher, Mag. Ina Maria Lerchbaumer und Dr. Adolf Rausch üben, ebenso wie die Fachjury, ihre Funktion ehrenamtlich aus. Von Beginn an waren auch die Haselsteiner Privatstiftung, die KELAG sowie das Land Kärnten mit Kulturreferent LH Peter Kaiser im Sinne einer Private Public Partnership in die Stiftungsgründung involviert. Als mehrjährige Mäzen*innen konnten neben der Haselsteiner Privatstiftung die Kärntner Sparkassenstiftung, die Firmen Riedergarten Immobilien und KELAG sowie zahlreiche Sponsor*innen gewonnen werden.

Mehr zur Stiftung unter: Kärntner Kulturstiftung | Wir schätzen, fördern und vernetzen.

