Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures lädt zu Jubiläum "10 Jahre Pink Ribbon am Parlament"

Rosa Schleife als Ausdruck der Solidarität und Verbundenheit mit an Brustkrebs erkrankten Frauen und deren Familien

Wien (PK) - Wien (PK) -Zum zehnten Mal jährt sich heuer die Aktion "Pink Ribbon am Parlament", die durch das Anbringen einer großen rosa Schleife ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit den an Brustkrebs erkrankten Frauen setzt. Die Teilnahme von VertreterInnen aller politischen Fraktionen sei ein wichtiges öffentliches Signal, erklärte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, die anlässlich des internationalen Brustkrebstages gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe zu diesem Event am Josefsplatz eingeladen hat. In Anwesenheit von Frauen- und GesundheitssprecherInnen der im Parlament vertretenen Parteien wurden am Schluss der Veranstaltung pinke Luftballons in den Himmel steigen gelassen.

Sevelda wünscht sich gesundheitspolitischen Schulterschluss auch bei der Bewältigung der Corona-Krise

Durch die heutige Initiative, die vor zehn Jahren von der verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ins Leben gerufen wurde, soll erneut an die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen insbesondere in Zeiten einer Pandemie erinnert werden, strich Bures hervor. Noch immer würden 5.600 Personen pro Jahr an Brustkrebs erkranken. Bei der Ausgestaltung der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen und der Präventionsangebote habe das Parlament eine wichtige Rolle gespielt, erinnerte sie, diese würden von Früherkennungsprogrammen bis hin zum Brustkrebsscreening reichen.

Auch der Präsident der Österreichischen Krebshilfe Universitätsprofessor Paul Sevelda freute sich über den politischen Schulterschluss in dieser wichtigen Frage. So einen Zusammenhalt würde er sich auch bei anderen gesundheitspolitischen Themen wie z.B. bei der Bewältigung der Corona-Pandemie wünschen. Die derzeitige Impfquote sei zu niedrig, betonte Sevelda, der einen Appell an alle politisch Handelnden richtete, die wissenschaftlichen Fakten ernst zu nehmen.

Das "Pink Ribbon" sei mehr als nur eine rosa Schleife, sie bringe nämlich zum Ausdruck, dass die Sorgen und Ängste der BrustkrebspatientInnen wahrgenommen werden, hob Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, hervor.

Als weiteres Symbol der Solidarität mit den betroffenen Frauen und deren Familien hat Pink Ribbon-Botschafterin Doris Bures die Patenschaft für einen Rosenstock im Volksgarten übernommen und ihn der Initiative gewidmet.

Ein starkes Zeichen soll zudem am internationalen Tag des metastasierten Brustkrebses am 13. Oktober 2021 gesetzt werden. Doris Bures lädt an diesem Tag, an dem auch eine Nationalratssitzung stattfindet, 30 betroffene Frauen ins Parlament ein, um ihnen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der politischen Arbeit zu ermöglichen. Vor Beginn der Sitzung werden Pink Ribbons auf den Plätzen der weiblichen Abgeordneten verteilt. (Schluss) sue

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des Parlaments.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl