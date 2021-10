Arnoldner/Olischar ad Donaubühne: Weiteres Leuchtturmprojekt Ludwigs wird abgesagt

Wien vergibt Chance auf ein neues Wahrzeichen

Wien (OTS) - „Im Rahmen der SPÖ-Klubklausur im März 2018 wurden von Bürgermeister Ludwig einige Leuchtturmprojekte für Wien angekündigt. Mit der Donaubühne wird nun aber eines dieser Projekte endgültig auf Eis gelegt und somit dem Versprechen an die Wienerinnen und Wiener nicht Folge geleistet“, so die Landesgeschäftsführerin der neuen Volkspartei Wien, Stadträtin Bernadette Arnoldner, in Reaktion auf die Aussagen von Stadträtin Kaup-Hasler in einem Interview in „News“.

Bei der Wiener SPÖ ist immer wieder dasselbe Muster zu beobachten – zuerst wird angekündigt und versprochen, danach wird es ruhig und in weiterer Folge werden Projekte entweder überteuert, als Minimalvariante oder eben gar nicht umgesetzt. Bei der neu entstehenden Mehrzweckhalle in St. Marx etwa drohen laut Berichten massive Kosten- und Zeitüberschreitungen und der angekündigte Supergreißler ist de facto auch nicht umgesetzt.

„Corona-bedingte Verzögerungen sind bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, aber eine gänzliche Projektabsage ist auch eine Absage an Kultur- und Freizeitgenuss am Wasser“, so Arnoldner weiter, die nicht nur auf den Mehrwert für die Wienerinnen und Wiener, sondern auch für den Kultur- und Tourismusstandort Wien verweist.

Dass Wien mit der Donau und dem Donaukanal einen direkten Zugang zum Wasser hat, ist ein großer Schatz. Dieses Potenzial wird von der Stadt aber nicht ausgeschöpft. „Es gibt so viele Ideen, die Stadt und das Leben noch mehr ans Wasser zu bringen. Mit einer Bühne an der Donau würde nicht nur ein neues Wahrzeichen für Wien geschaffen, sondern es könnten auch vernachlässigte Stadtteile mit einem modernen Kulturzentrum aufgewertet werden. Das wäre ein schöner Gewinn für unsere Stadt“, so Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar abschließend.

