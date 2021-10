Kostelka zu Teuerungswelle: Kaufkraftsicherungs-Hunderter und höhere Heizkostenzuschüsse für Pensionisten

Unterstützung zu Mehrwertsteuer-Halbierung auf Haushaltsenergie

Wien (OTS) - „Der Winter naht, die Haushaltsenergiepreise wie Heizöl, Gas und Strom explodieren und auch die Preise für das tägliche Leben steigen und steigen, alles wird teurer. Gerade heute haben wir wieder die aktuelle Inflationsrate mit 3,2 Prozent von der Statistik-Austria erfahren. Die von Bundeskanzler Kurz verkündete Pensionsanpassung von 1,8 Prozent ist völlig unzureichend und vor allem sie kommt erst in 4 Monaten. Daher brauchen Sofortmaßnahmen für Österreichs Pensionistinnen und Pensionisten wie einen Kaufkraftsicherungs-Hunderter“, fordert Pensionistenverbands-Präsident Dr. Peter Kostelka.

Zwtl.: Finanzminister verdient an Preissteigerungen mit

Kostelka unterstützt ausdrücklich die Initiative von SPÖ-Vorsitzender Dr. Pamela Rendi-Wagner nach einer Teuerungsbremse. Kostelka: „Eine höhere Rechnung für Öl, Gas oder Strom lässt auch den Mehrwertsteueranteil steigen. Der Finanzminister verdient an den hohen Preisen mit. Eine Halbierung der Mehrwertsteuer könnte zumindest einen Teil der Preissteigerungen abfangen.“ Auch den von Rendi-Wagner geforderten Winterzuschuss in Höhe von 300 Euro unterstützt Kostelka. „Die Heizkostenzuschüsse für Bezieher kleiner Pensionen sollen um diesen Betrag steigen, damit keine Pensionistin, kein Pensionist frieren muss“, so der Pensionistenverbands-Präsident.

