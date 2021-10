„Sport am Sonntag“: Anna Veith und Marcel Hirscher im großen Interview

Am 3. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. Oktober 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Anna Veith und Marcel Hirscher im großen Interview

Das neue Leben der ehemaligen Ski-Superstars und ihre Zukunftspläne.

Michaela Polleres – die Silbermedaillengewinnerin von Tokio live im Studio

Das Judo-Ass über den Trubel nach dem Jubel und die nächsten Herausforderungen.

Shamil Borchashvili – vom Flüchtling zum Olympia-Helden

2004 kommt der Tschetschene mit seiner Familie nach Österreich – 17 Jahre später gewinnt er für seine neue Heimat Olympia-Bronze im Judo.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at