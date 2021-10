SPÖ-Deutsch: „Eiskalte Kurz-Regierung schaut bei hohen Wohn- und Heizkosten tatenlos zu, SPÖ hat mit Teuerungsbremse richtige Lösung“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Statt Teuerungswelle, unter der gesamte Bevölkerung leidet, zu bremsen, will Regierung Steuerzuckerln für Großkonzerne verteilen

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist angesichts der explodierenden Wohn- und Heizkosten klar: „Gerade jetzt braucht es dringend die von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vorgeschlagene Teuerungsbremse, um zu verhindern, dass Wohnen und Heizen für die Bevölkerung zum unbezahlbaren Luxus wird. Während die eiskalte Kurz-Regierung tatenlos dabei zusieht, wie die Menschen von der Teuerungswelle überrollt werden, hat die SPÖ mit der heute vorgestellten Teuerungsbremse die richtige Lösung im Kampf gegen die steigenden Wohn- und Heizkosten“, betonte Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Die wahnwitzigen Preissteigerungen beim Wohnen und Heizen lassen viele Menschen verzweifeln. Es darf in Österreich nicht sein, dass Familien am Monatsende überlegen müssen, ob sie das restliche Geld für Lebensmittel oder Heizen ausgeben sollen. Andere Regierungen wie etwa jene in Frankreich gehen aktiv gegen die massiven Preissteigerungen bei Energie vor, während die türkis-grüne Regierung die Menschen im Stich lässt und stattdessen mit der Senkung der Gewinnsteuer Steuerzuckerln für Großkonzerne verteilen will. Was für die Menschen jetzt wichtig ist, ist eine vernünftige Steuerreform, von der die arbeitenden Menschen profitieren. Die SPÖ macht sich hier dafür stark, dass die ersten 1.700 Euro jedes Einkommens steuerfrei sind, damit den Menschen nachhaltig mehr zum Leben bleibt“, so Deutsch zu einem wichtigen Punkt der SPÖ-Teuerungsbremse, die außerdem eine zeitlich befristete Halbierung der Mehrwertsteuer auf Strom und Gas, einen Winterzuschuss des Bundes für niedrige Haushaltseinkommen in Höhe von 300 Euro und eine Mietpreisobergrenze vorsieht. (Schluss) mb/bj

