SPÖ-Termine von 4. bis 10. Oktober 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 4. Oktober 2021:

14.20 Uhr Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Eröffnung der neuen österreichischen Länderausstellung „Entfernung – Österreich und Auschwitz“ im ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager und nunmehrigen Museum Auschwitz-Birkenau (Polen) teil.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Kevin Kühnert (stv. Vorsitzender der SPD, Bezirksverordneter der SPD in Berlin Tempelhof-Schöneberg) zum Thema „Eine neue Ära für Deutschland“. Nähere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/7juk5vp2.

DIENSTAG, 5. Oktober 2021:

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (4. bis 7. Oktober) findet ein Online-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Bettina Vollath statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter jakob.flossmann @ ep.europa.eu

11.00 SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich des Kiev Global Summit zum Thema "Inklusive Politik: Stärkung des Einflusses von Frauen in staatlichen Entscheidungsprozessen als Garantie für nachhaltige Entwicklung". Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.kgs.net.ua/en/

MITTWOCH, 6. Oktober 2021:

10.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, spricht Philipp Sands (britisch-französischer Jurist und Schriftsteller) zum Thema „FROM GENOCIDE TO ECOCIDE. How a legal definition of climate crimes could change the fight against climate change“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/a2efhcu6

17.30 Uhr (Ortszeit) Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures wird in Vertretung von Bundespräsident Van der Bellen bei der Gedenkveranstaltung „80 Jahre Massenmord von Babyn Yar“ in der Ukraine die Republik Österreich vertreten. 1941 haben im Zuge des Überfalls des III. Reichs auf die Sowjetunion SS-Verbände und Polizeieinheiten 33.771 Jüdinnen und Juden in Babyn Yar ermordet. An der Gedenkfeier werden unter anderem auch der israelische Staatspräsident Herzog, der deutsche Bundespräsident Steinmeier und der ukrainische Präsident Selenskyi teilnehmen.

DONNERSTAG, 7. Oktober 2021:

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

10.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Kooperation mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa und der Politischen Akademie zu einer gemeinsamen Veranstaltung via Zoom/Facebook zum Thema „Parliamentary elections in the Czech Republic“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/5y8y8j2p.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Reinhard Schulze (Direktor Forum Islam und Naher Osten, Universität Bern) bei einem ZOOM Live/Facebook Live zum Thema „Der Nahe und Mittlere Osten zehn Jahre nach dem Arabischen Frühling, 20 Jahre nach dem 11. September: Dynamiken und Prozesse des politischen, sozialen und religiösen Wandels“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/3uf9zbxu.

FREITAG, 9. Oktober 2021:

13.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „2021: Solidarität und Krise“ des Bruno Kreisky Forums für internationalen Dialog findet ein Symposium in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Exilforschung zum Thema „Das Wohl des Kindes im Asyl- und Bleiberecht. Eine Diskussion des Berichts der Kindeswohlkommission“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/3uf9zbxu.

