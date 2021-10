FPÖ – Belakowitsch zu Arbeitsmarkt: Auch 3G am Arbeitsplatz wird wieder mehr Arbeitslose bringen!

Wien (OTS) - „Wenn nun insgesamt 338.514 Menschen beim AMS arbeitslos gemeldet sind oder sich in einer Schulung befinden, dann kann man nicht von einer nachhaltigen Erholung am Arbeitsmarkt sprechen. Mit dem baldigen Ende der Steuerstundungen wird nämlich die Arbeitslosigkeit wieder anziehen – kleine Vorboten dafür gab es ja schon in den letzten zwei Wochen. ÖVP-Arbeitsminister Kocher ist nun angehalten, sich endlich um neue Arbeitsplätze zu kümmern“, forderte heute FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„Auch die von ÖVP und Grünen geplante Einführung von 3G am Arbeitsplatz wird wieder mehr Arbeitslose bringen und die schon von den unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen schwer angeschlagenen klein- und mittelständischen Betriebe werden endgültig in den wirtschaftlichen Abgrund stürzen“, erklärte Belakowitsch.

„Es müssen nun rasch Rahmenbedingungen geschaffen werden, die unseren Unternehmen die notwendige Planungssicherheit verschaffen. So sollten unter anderem Maßnahmen getroffen werden, die die Abwanderung von Industrieunternehmen in Billiglohnländer verhindern können - das scheint aber Kocher nicht zu wollen“, kritisierte die FPÖ-Sozialsprecherin.

