dif21 ohne COVID-19-Infektionen

Strengstes COVID-19-Sicherheitskonzept für Freiluft-Großveranstaltungen zahlt sich aus: Am Donauinselfest 2021 gab es keinen einzigen Fall von COVID-19.

Wien (OTS/SPW) - Das fulminante Grande Finale des Donauinselfests 2021, vom 17. bis 19. September, ging vor knapp zwei Wochen zu Ende und sorgte für einzigartige Festivalstimmung auf der Donauinsel. In der Nachbetrachtung wird es seinem Namen als sicherste und friedlichste Freiluft-Großveranstaltung wiederum gerecht und setzt auch in Pandemiezeiten neue Maßstäbe: Laut Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 15) kam es im Rahmen des Donauinselfests 2021 zu keiner einzigen COVID-19-Infektion. Das umfangreiche Sicherheitskonzept, das in enger Zusammenarbeit mit dem COVID-19-Expert*innenbeirat, bestehend aus namhaften Mediziner*innen unter der Leitung von Prof. Dr. Siegfried Meryn, entwickelt wurde, hat sich bewährt und für die Sicherheit aller Besucher*innen, Künstler*innen und Mitarbeiter*innen gesorgt. Darüber hinaus gab es am Festwochenende keine nennenswerten Einsätze der Sicherheitskräfte oder Sanitätsdienste.

Barbara Novak, Landesparteisekretärin der Veranstalterin SPÖ Wien, freut sich: „Unser Konzept ist aufgegangen! Es macht mich stolz, dass sich alle Beteiligten so vorbildlich an die Sicherheitsmaßnahmen gehalten haben. Ganz im Sinne unserer Schwerpunkte Respekt, Vielfalt und Familie konnten wir daher ein wunderbares Fest für alle feiern: Von der #dif21 Sommertour über das fulminante Festwochenende auf der Donauinsel bis hin zu den starken Medienpartnerschaften, die das Donauinselfest in die Wohnzimmer der Fans gebracht haben, war für Groß und Klein und jeden Geschmack etwas dabei. Die durchwegs positive Resonanz zeigt uns deutlich, wie wichtig das Donauinselfest gerade jetzt für die Wiener*innen ist. Es war ein gelungenes Fest ‚wie nie zuvor‘!“

Prof. Dr. Siegfried Meryn, Vorsitzender des COVID-19-Beirats, resümiert: „Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit den Veranstalter*innen ist es uns gelungen, die COVID-19-Lage gut einzuschätzen und das Sicherheitskonzept optimal an das Infektionsgeschehen anzupassen. Um den Weg aus der Pandemie jedoch in Zukunft zu meistern, gilt aus medizinischer Sicht: impfen, impfen, impfen! So schaffen wir alle gemeinsam die Möglichkeit, im kommenden Jahr ein Donauinselfest wie früher feiern zu können.“

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien GmbH, ergänzt: „Durch das disziplinierte Einhalten der Sicherheitsmaßnahmen hat jede*r Einzelne einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass das Donauinselfest 2021 in dieser grandiosen Form stattfinden konnte. Die Ticket- und PCR-Test-Kontrollen beim Einlass liefen reibungslos ab. Kein einziger COVID-19-Fall wurde über die zuständige Behörde oder über jene Personen, die beim Donauinselfest vor Ort waren, gemeldet. Diese erfreuliche Bilanz zeigt uns, dass wir mit unserer Sicherheitsstrategie die richtige Entscheidung getroffen haben.“

Die Sicherheit aller steht beim #dif immer an erster Stelle

Ausnahmslos alle Personen, die beim Donauinselfestes 2021 vor Ort waren, haben zumindest zwei Dinge gemeinsam: Sie mussten beim Eintritt auf das Donauinselfest-Gelände einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein durfte, und sie haben die sensationelle Stimmung der sichersten Freiluft-Großveranstaltung hautnah miterlebt. Doch nicht nur die Kontrollen der PCR-Tests bei Einlass sorgte für die Sicherheit aller – ebenso wurde die Besucher*innen-Obergrenze durch die Auslosung von 42.000 Tickets vorab festgelegt. Ein Wechseln zwischen den Areas war nicht möglich und der bewusst gestaffelte Start der Acts auf den vier Bühnen sorgte für die Verteilung der Besucher*innenströme.

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

