Einführung der neuen Marke Danucem für CRH Unternehmen in der Slowakei, Ungarn und Österreich ab dem 1. Oktober 2021

Mit dem heutigen Tag ist die CRH (Wien) GmbH als Unternehmen der CRH Unternehmensgruppe im österreichischen Firmenbuch als Danucem Wien GmbH eingetragen.

Bei diesem Entwicklungsschritt handelt es sich ausschließlich um eine Änderung des Namens.

Danucem stellt die Marke und Identität aller CRH-Unternehmen im Cluster Slowakei, Ungarn und Österreich dar.

Der Name Danucem leitet sich von der Donau ab, dem Fluss, der diese drei Länder symbolisch verbindet.

Die neue Marke baut auf den Prioritäten und Werten von Danucem auf und wird sich auch in Zukunft stetig weiter entwickeln.

Die neue Marke Danucem fußt auf der stabilen Grundlage des starken, wirtschaftlich erfolgreichen, multinationalen Unternehmens CRH, dessen Werte und Visionen auch in Zukunft weiter entwickelt werden. Danucem hat umfangreiche regionale Ambitionen, verbunden mit der Vision einer Führungsrolle im Baustoff- und Abfallbewirtschaftungssektor der regionalen Märkte Slowakei, Ungarn und Österreich. Aufgrund seiner Investitionen in innovative Technologien und Produktionsprozesse stellt Danucem nachhaltige Mehrwert-Produkte her und bietet integrierte Lösungen, die einen wichtigen Beitrag zum gesamten Ökosystem der Bauindustrie in der Region leisten.

Die Marke Danucem wird in einer Zeit eingeführt, in der die Welt den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels gegenüber steht. In naher Zukunft wird sich Danucem daher prioritär darauf konzentrieren, seinen ökologischen Fußabdruck, insbesondere in Bezug auf eine Reduzierung der CO2 Emissionen, auf ein Mindestmaß herabzusetzen. "In diesem Bereich arbeiten wir intensiv mit Fachleuten und Hochschulen auf nationaler und internationaler Ebene zusammen, um optimale und funktionelle Lösungen für unsere Arbeit in der Region zu finden. Danucem greift auch auf den Erfahrungsschatz und die bewährten Verfahren anderer CRH-Gesellschaften in der ganzen Welt zurück, einschließlich unseres Innovationszentrums für nachhaltiges Bauen," so Klaus Födinger, Geschäftsführer von Danucem.

Zeiten des Durchbruchs, wie wir sie heute in der Gesellschaft erleben, erfordern auf allen Ebenen des betrieblichen Tuns neue Ansätze. Aus diesem Grund möchte Danucem Schwerpunkte in der Personalentwicklung und Ausbildung einer neuen Generation von Mitarbeitern setzen, die gemeinsame Werte wie Verantwortung sich selbst, ihrer Umgebung und der Umwelt gegenüber teilen und leben wollen. Und Klaus Födinger fügt hinzu: "Auf unserer Seite unternehmen wir alles, um die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit am Arbeitsplatz sowie die Umgebung unserer betrieblichen Tätigkeit ständig zu verbessern. Ohne gegenseitige Zusammenarbeit und das Verständnis für die Verantwortung des Einzelnen im System kann dies jedoch nicht erreicht werden. Unsere Mission kann nur erfüllt werden, wenn wir einen offenen Dialog führen und zusammenarbeiten.“

Es liegt im Bestreben Danucems, die starken lokalen Partnerschaften, die auf gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Verantwortung beruhen, fortzusetzen. "Wir glauben, dass der heutige Markenwechsel es unserem Unternehmen ermöglichen wird, unsere Arbeit als wirklich starker regionaler Partner fortzusetzen, als Partner, der flexibel auf die Bedürfnisse des Marktes, der Mitarbeiter, der Partner, der staatlichen Stellen oder der Öffentlichkeit reagieren kann. Wir wollen helfen, wo wir einen hohen Mehrwert bieten können und wo wir jene Personen ausbilden und motivieren können, die unsere Vision eines verantwortungsvollen Ansatzes gegenüber der Umwelt teilen und so ein Vermächtnis für zukünftige Generationen schaffen wollen,“ schließt Klaus Födinger seine Ausführungen.

Ein Beispiel dafür, wie sich Danucem die Umsetzung seiner Vision vorstellt, bietet die Einführung neuer Verpackungen im September. Neue ökologische Verpackungen, die die Grundsätze von Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit mit niedrigerem CO2-Fußabdruck widerspiegeln, werden von bestehenden, gut bekannten Produktmarken wie MULTICEM, MULTICEM PLUS, EXTRACEM oder FLEXICEM unterstützt, von denen wir hoffen, dass sie von verantwortungsvollen Baufachleuten angenommen und geschätzt werden.

In den kommenden Wochen wird das Unternehmen einer umfassenden Änderung des äußeren Erscheinungsbildes im Produktions- und Logistikbetrieb, in der Transportflotte sowie im Verwaltungsbereich unterworfen sein.



