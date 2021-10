Moser Wasser weiter auf Wachstumskurs: Zwei neue Standorte in Salzburg und Kärnten

TÜV AUSTRIA Ingenieurbüro in St. Johann/Pongau ab sofort auch mit Standorten in Thalgau und Dellach im Drautal.

St. Johann/Pongau (OTS) - Das Salzburger Ingenieurbüro Moser Wasser übernimmt im Rahmen eines Asset Deals die beiden Standorte der Steinbacher + Steinbacher ZT GmbH. Das renommierte Ziviltechnikerbüro Steinbacher + Steinbacher bleibt davon unabhängig mit der Zentrale in Wien und der Zweigniederlassung in Horn weiter bestehen. Eine intensive Kooperation zwischen Steinbacher und Moser in ganz Österreich wird zukünftig angestrebt.



Mit den neuen Standorten in Thalgau und Dellach im Drautal erweitert die Ingenieurbüro Moser GmbH, seit 2017 Teil der TÜV AUSTRIA Group, das Leistungsangebot in Salzburg und Kärnten deutlich. Thomas Fleischanderl, Geschäftsführer von Moser Wasser: „In Zeiten da wasserbauliche Projekte für Projektwerber immer komplexer werden, braucht es Lösungsangebote mit einem breit gefächerten Spektrum an Leistungen. Vielfältig vorhandene Berechtigungen und Akkreditierungen werten unser Leistungsportfolio auf. Mit der Erfahrung, dem Fachwissen und Know-how-Transfer der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Moser Wasser, der TÜV AUSTRIA Group und des Ziviltechnikerbüros Steinbacher + Steinbacher ist für unsere Kunden und Partner im Bereich Umweltschutz, Wasser, Boden und Infrastruktur einfach noch mehr drin.“



Der bisherige Standort-Geschäftsführer in Thalgau und Dellach im Drautal, Gottfried Steinbacher, steht Moser Wasser auch in Zukunft mit seiner langjährigen Expertise als Ziviltechniker zur Verfügung. „Mit der Übernahme der beiden Standorte ist nicht nur langfristig die Betreuung der Kunden_innen dieser Teilbetriebe gesichert, sondern die Kolleg_innen können nun auch wechselseitig auf neue Kompetenzen zurückgreifen“, ergänzt Gottfried Steinbacher.

Integrierte Lösungen, zentrale Koordinationsstelle

Moser Wasser-Geschäftsführer Robert Schmidt hebt weiters das noch breitere kundenseitige Angebote hervor und meint: „Wir freuen uns für alle Vorhaben im Bereich Wasserwirtschaft und Kulturtechnik kompetenter Ansprechpartner und zentrale Koordinationsstelle sein zu können. Es gibt mittlerweile kaum eine technische Prüfdienstleistung, die wir innerhalb der TÜV AUSTRIA Group nicht anbieten können.“



Beide Geschäftsführer betonen, dass für viele Betriebe Umweltschutz ein Faktor sei, der sich nicht unwesentlich auf der Kostenseite niederschlage. Die Einhaltung von Auflagen, die Interessen der Projektwerber aber auch der Anrainer seien zu beachten und zu optimieren. Thomas Fleischanderl: „Schlüsselworte dazu sind Nachhaltigkeit und ‚Saubere Technologie‘. Mit unseren integrierten Lösungen und dem breit gefächerten Spektrum an Leistungen sind unsere Kunden und Partner immer auf der sicheren Seite. Von der Planung zur Umsetzung und bis zum laufenden Betrieb.“



