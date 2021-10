Stadt Wien startet 6. Jahrgang des Traineeprogramms

Wien (OTS/RK) - Das seit 2012 bestehende Traineeprogramm der Stadt Wien ist eine Erfolgsgeschichte. Darüber sind sich die Politik, die Verwaltung und die Trainees einig. Das Programm bietet Studien-Absolvent*innen einen interessanten Einblick in das vielfältige Tätigkeitsportfolio der Stadt Wien und ihrer Unternehmen. Die Stadt setzt dabei auf die besten Köpfe, die die Stadt und den Lebensraum mitgestalten wollen. Vernetzt zu denken und verschiedene Blickwinkel kennenzulernen, ist Ziel des Programms - das fachliche Generalthema des Programms wechselt jährlich.

Nun geht das Traineeprogramm der Stadt Wien aufgrund des großen Erfolgs in die sechste Runde. Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und Personaldirektorin Cordula Gottwald nahmen die Gelegenheit wahr, die neuen Trainees im Rathaus persönlich zu begrüßen. „Die Stadt bietet jungen Menschen eine breite Palette spannender und sinnstiftender Jobs. Mit dem Traineeprogramm gibt es die Möglichkeit, drei unterschiedliche Themenbereiche über einen längeren Zeitraum kennenzulernen, Neues zu erfahren und sich zu vernetzen“, so Stadtrat Czernohorszky zu den Zielen des Programms. „Der diesjährige Klima - Schwerpunkt des Traineeprogramms ist eine perfekte Symbiose zwischen jungen engagierten Mitarbeiter*innen und dem Zukunftsthema Nummer 1 dieser Stadt.“

Bei der Auswahl der Trainees wurde besonderes Augenmerk auf Affinität zum Schwerpunkt - sprich zu urbanen Themen im Bereich der Nachhaltigkeit und zu gesellschaftlichem Engagement - gelegt.

Personaldirektorin Cordula Gottwald hob die Bedeutung der Personalentwicklung hervor: „Die Stadt Wien setzt vielfältige Maßnahmen, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich auszubilden. Gleichzeitig wollen wir als attraktive Arbeitgeberin Talente anziehen. Zentral dafür sind Programme, mit denen wir kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen gewinnen und fördern. Eines davon ist das Traineeprogramm der Stadt Wien und ihrer Unternehmen.“

330 Bewerber*innen bewarben sich 2021

So wurden bei diesem Programm aus rund 330 Bewerbungen zehn Teilnehmer*innen im Zuge von Interviews und eines Assessment Centers ausgewählt, die aus den Bereichen IT, Raumplanung, VWL, HR, Recht und Technik kommen und sich stark mit dem Thema „Klimawandel: Nachhaltige Lösungen für die Stadt Wien“ identifizieren. Sie werden im Rahmen ihrer Tätigkeit 15 Monate lang in je drei Stationen ihr Wissen vertiefen und praktische Erfahrungen in unterschiedlichen Organisationseinheiten der Stadt Wien sammeln.

Der Wissensaustausch und die Vernetzung zwischen den bestehenden Unternehmen stehen dabei ebenso im Vordergrund. So nehmen auch zehn Mitarbeiter*innen aus dem Magistrat und den teilnehmenden Unternehmen der Stadt Wien am Persönlichkeitsentwicklungs-Rahmenprogramm teil. Dort befassen sich die Teilnehmer*innen intensiv mit dem Schwerpunktthema und erhalten unter anderem die Möglichkeit des Austausches mit führenden Persönlichkeiten der Stadt. Die angebotene Vernetzungsmöglichkeit mit den weiteren Trainee-Initiativen der Stadt Wien Unternehmen (Wien Energie und Wiener Linien) runden das Programm ab. Als Höhepunkt findet eine zweitägige Studienreise statt.

Arbeitgeberin Stadt Wien

Die Stadtverwaltung Wien ist die größte Arbeitgeberin in Wien und steht für soziale Verantwortung, Verlässlichkeit und klare Strukturen. Die rund 67.000 Mitarbeiter*innen arbeiten im Bereich der kommunalen Verwaltung und in der Daseinsvorsorge gemeinsam mit den Kolleg*innen aus den Unternehmen der Stadt mit einem breiten Dienstleistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Neu dabei im Traineeprogramm ist der VOR – Verkehrsverbund Ost Region. Somit beteiligen sich die Stadt Wien selbst, ihre Unternehmungen Wiener Wohnen und Wiener Gesundheitsverbund, die Wiener Stadtwerke, die Wien Holding, die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien, der Fonds Soziales Wien, der wohnfonds_ wien sowie der Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds an dieser Initiative. (Schluss)

