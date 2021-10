Pressekonferenz zur internationalen Forstkonferenz in Wien – Waldstrategie

Pressekonferenz am Dienstag, 05. Oktober 2021 um 11.30 Uhr

Wien (OTS) - Waldstrategie – Chancen und Risiken



PRESSEKONFERENZ mit

Elisabeth Köstinger (Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus)



(Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus) Jari Leppä (Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Finnland)

(Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Finnland) Felix Montecuccoli (Präsident der Land&Forst Betriebe Österreich)

Die Wälder in der EU und die nachhaltige Waldbewirtschaftung leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Europäischen Green Deal. Auf EU-Ebene werden übergeordnete waldrelevante Entwicklungen im Rahmen einer Waldstrategie geplant. Eine neue „EU Forest Strategy 2030“ liegt nun seit dem Sommer vor und muss noch durch die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament bewertet werden. Bundesministerin Elisabeth Köstinger hat dazu die 6 waldreichsten Staaten der EU zu einer gemeinsamen Konferenz eingeladen. Parallel dazu halten die Verbände der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer Europas ihre Konferenz in Wien ab. In zwei Deklarationen richten die EU-Mitgliedsstaaten und die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ihre Forderungen und Bedenken bzgl. der Waldstrategie an die EU-Kommission.

Die Pressekonferenz wird in Wien stattfinden. Aufgrund der COVID Regelungen ist die physische Teilnahme begrenzt. Die Pressekonferenz wird auch im Live-Stream zur Verfügung gestellt.

Bitte um Anmeldung unter presse@bmlrt.gv.at – Sie bekommen den Live-Stream Link bzw. die Anmeldebestätigung via Mail übermittelt.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Der Zutritt für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ist, unter Einhaltung der 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen), möglich. Bitte weisen Sie bei der Registrierung Ihre Zutrittsberechtigung (gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) sowie Ihren gültigen 3-G-Nachweis vor (es gelten folgende Fristen: PCR-Test max. 48 Stunden / Antigen-Test max. 24 Stunden).

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

+43 1 71100 DW 606747

presse @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/