Toto: Achtfachjackpot – 75.000 Euro warten am Wochenende

Zwei Zwölfer zu je mehr als 2.600 Euro

Wien (OTS) - „Bitte warten“ heißt es weiterhin bei Toto, was den Dreizehner betrifft. Dafür steigt die Gewinnsumme ein weiteres mal an. Achtmal in Folge ist es nun schon niemandem gelungen, 13 Spiele richtig zu tippen. Beim Achtfachjackpot am Wochenende geht es damit um rund 75.000 Euro.

Zwei Wienern gelang zuletzt ein Zwölfer, was sich mit einem Gewinn von jeweils mehr als 2.600 Euro zu Buche schlägt. Beide waren mit Systemscheinen erfolgreich und konnten durch zusätzliche Elfer und Zehner ihren Gesamtgewinn auf bis zu rund 3.000 Euro erhöhen.

Auch in der Torwette geht der Jackpot im ersten Rang in eine weitere Runde und wird die 10.000 Euro-Marke überschreiten.

Annahmeschluss für die Runde 39B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 39A

8fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 64.146,73 – 75.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 2.633,20 60 Elfer zu je EUR 19,50 466 Zehner zu je EUR 5,00 401 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: 1 2 X 1 2 / X 1 1 2 1 2 X 2 2 1 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 9.048,48 Torwette 2. Rang: 4 zu je EUR 499,50 Torwette 3. Rang: 57 zu je EUR 20,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 151.811,56

Torwette-Resultate: 2:1 1:+ 1:1 2:0 1:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at