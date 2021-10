„Bürgeranwalt“: Aussichtsloses Warten auf Schmerzengeld – werden Verbrechensopfer vom Staat im Stich gelassen?

Am 2. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 2

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 2. Oktober 2021, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Schulmodell in Gefahr – warum dürfen behinderte und nicht behinderte Schüler/innen nicht mehr gemeinsam transportiert werden?

In der Nikolaus-Lenau-Schule in Gmunden werden behinderte und nicht behinderte Kinder in Integrationsklassen unterrichtet. Inklusion wird an dieser Schule seit rund 30 Jahren erfolgreich praktiziert. Seit diesem Schuljahr wird jedoch der gemeinsame Schülertransport von behinderten und nicht behinderten Kindern nicht mehr von der öffentlichen Hand finanziert – ist das Integrationsmodell in Gefahr, wie Eltern, Direktor sowie Pädagoginnen und Pädagogen fürchten? Volksanwalt Bernhard Achitz fordert eine Lösung für die Kostentragung des bisher praktizierten Schülertransportes.

Aussichtsloses Warten auf Schmerzengeld – werden Verbrechensopfer vom Staat im Stich gelassen?

Ein heute 43-jähriger Mann aus Wien wurde als Kind jahrelang sexuell missbraucht. Der Täter wurde 2017 zwar zu zwölf Jahren Haft und zu einer Schmerzengeldzahlung von rund 80.000 Euro verurteilt – kann aber nicht zahlen. Das Opfer hat einen Antrag auf Pauschalentschädigung gemäß Verbrechensopfergesetz gestellt. Der wurde aber abgewiesen. Das sei kein Einzelfall, kritisiert die Volksanwaltschaft und fordert Änderungen im Verbrechensopfergesetz.

VW-Abgasskandal – der lange Kampf um Schadenersatz

Vor mittlerweile knapp sechs Jahren, im September 2015, wurde bekannt, dass Volkswagen die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen aus den Jahren 2008 bis 2015 manipuliert hat. Käufer/innen fühlten sich getäuscht und klagten. Während in den USA und Deutschland den Forderungen vieler Autokäufer/innen entsprochen wurde, warten sie in Österreich noch auf entsprechende Zahlungen. Die Konsumentenschützer Thomas Hirmke und Peter Kolba referieren über den derzeitigen Stand der Gerichtsverfahren.

