Berlakovich: Volksgruppenkonferenz in Klagenfurt setzt wichtige Impulse für Volksgruppen

ÖVP-Volksgruppensprecher verweist auf Erfolge in der Förderung der Volksgruppen

Wien (OTS) - Bei der Volksgruppenkonferenz "gemeinsam 2021 / skrupno 2021– Volksgruppenrechte in Bewegung", veranstaltet vom Hermagoras-Verlag, der bis Samstag in Klagenfurt stattfindet, können wieder wichtige Impulse für die Volksgruppen gesetzt werden, betont Volksgruppensprecher Abg. z. NR Nikolaus Berlakovich, in seinem Eingangsstatement im Rahmen der hochkarätigen Podiumsdiskussion. Unter anderen nahm auch Igor Zorčič, Präsident der slowenischen Nationalversammlung, am Eröffnungspodium teil.

"Veranstaltungen wie heute sind notwendig, um nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und derzeitige Situation der Volksgruppen zu beleuchten. Durch konsequente Arbeit im Ressort von Bundesministerin Susanne Raab wurde die Unterstützung für die Volksgruppen erheblich erweitert", so der Mandatar weiter.

Berlakovich wies darauf hin, dass die Volksgruppenförderung erstmals seit langer Zeit im vergangenen Herbst um vier auf acht Millionen Euro aufgestockt worden sei. Darin enthalten seien etwa wichtige Bildungsprojekte, Investitionen in den Nachwuchs und die nachhaltige Absicherung und Förderung der Volksgruppenmedien sowie ihrer digitalen Angebote.

Er hob die gezielte Förderung von etablierten Wochenzeitschriften und Monatsmedien der sechs verfassungsmäßig anerkannten Volksgruppen hervor: "Jede Volksgruppe bekommt ein Leitmedium gefördert. So wird beispielsweise die slowenischsprachige Wochenzeitung 'Novice' mit mehr als 260.000 Euro gefördert. Die Förderung der Volksgruppenmedien ist ein wichtiges Signal der Wertschätzung und wirkt nachhaltig", so der Abgeordnete.

Berlakovich wies zudem darauf hin, dass im Parlament zum Dialog mit den Bereichssprechern und Volksgruppenbeiräten eine eigene Stelle für Volksgruppenangelegenheiten gegründet wurde.

"Neben der Volksgruppenförderung ist es wichtig, neue Ideen zu entwickeln, um den Bestand der Kultur und Sprache der österreichischen Volksgruppen zu sichern", so der Abgeordnete abschließend. (Schluss)

