ORF-Premiere: Neue Folgen für „Die Simpsons“ ab 4. Oktober in ORF 1

Außerdem: „Die Simpsons“ reden wieder Österreichisch – mit Robert Palfrader, Chris Lohner, Paul Pizzera und Yasmo am 28. und 29. Oktober

Wien (OTS) - Fortsetzung für „Die Simpsons“ mit der 32. Staffel! Neues von der kultigen Familie aus Springfield gibt es ab 4. Oktober 2021, immer montags um 17.15 Uhr in ORF 1, wenn neue Folgen in der 32. Staffel des Serienhits auf dem Programm stehen. Den Auftakt macht die Episode „C.R.E.A.M.“, in der Bart glaubt, mit einem Job im Golfclub auf eine Goldader gestoßen zu sein, bis Marge einschreitet.

Ein weiteres Highlight gibt es zu Halloween, denn „Die Simpsons“ reden wieder Österreichisch! Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr zeigt ORF 1 zwei weitere Spezialfolgen und läutet damit die gruselige Zeit ein. Für die Neuvertonung von „Episode 666“ (28. Oktober um 19.05 Uhr) und „Das perfekte Dinner“ (29. Oktober, 19.05 Uhr) haben erneut die österreichischen Stars Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) der beliebten Familie aus Springfield ihre Stimmen geliehen. Die rot-weiß-rote Starbesetzung reicht auch diesmal bis in die kleinsten Nebenrollen: So sind Gerti Drassl, Hilde Dalik, Andi Knoll, Angelika Niedetzky, Reinhard Nowak, Gregor Seberg, Dirk Stermann und viele mehr zu hören. Ein Dacapo der beiden Spezialfolgen steht am Samstag, dem 30. Oktober, im Rahmen der „Simpsomania“ zu Halloween auf dem Programm von ORF 1.

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge: „C.R.E.A.M.“ am 4. Oktober um 17.15 Uhr

Über Ralph wird Bart auf einen Golfplatz mitten in Springfield aufmerksam. Dort sucht man immer wieder neue Caddies. Als ihm sein erster Assistenzeinsatz üppig bezahlt wird, glaubt Bart, auf eine Goldader gestoßen zu sein. In Aussicht auf ein höheres Trinkgeld fängt er an, sich bei den Golfspielern einzuschleimen. Doch Bart hat die Rechnung ohne seine Mutter gemacht. Aus Sorge, dass das viele Geld ihrem Sohn zu Kopf steigt, ruft Marge eine Online-Petition gegen den Golfclub ins Leben. Regie: Michael Polcino

