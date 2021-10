Neßler/Grüne: Kinder in Österreich müssen besser abgesichert werden

36 Prozent der Kinder von Alleinerziehenden leben derzeit ohne Unterhaltszahlungen oder Ersatzleistungen

Wien (OTS) - „Eine erstmals durchgeführte Studie zeigt das, was wir bislang nur erahnt hatten: Die Zahl der Kinder von Alleinerziehenden, die keinen Unterhalt und keine Ersatzleistungen erhalten, ist alarmierend hoch. 36 Prozent der Kinder von Alleinerziehenden in Österreich müssen gänzlich ohne Unterhaltszahlungen oder Ersatzleistungen auskommen. Das sind insgesamt 59.000 Kinder“, führt die Familiensprecherin der Grünen, Barbara Neßler, aus und betont: „Das sind 59.000 Kinder zu viel, die potenziell von Armut betroffen sind.“ Neßler bezieht sich auf eine Unterhaltsbefragung, die das Sozialministerium bei der Statistik Austria in Auftrag gegeben hatte und deren Ergebnisse nun veröffentlicht wurden.

Obwohl bereits im Jahr 2006 eine Arbeitsgruppe zu „Sicherung des Unterhalts“ eingerichtet wurde und ab dem Regierungsprogramm 2008 die Schließung von Unterhaltslücken verankert war, hat sich an der Situation nichts geändert. „Das soll nun anders werden“, kündigt Neßler an. Sie verweist in diesem Zusammenhang auch auf die bereits in Auftrag gegebene Kinderkostenstudie, die ebenfalls evidenzbasierte Grundlagen für politische Reformen im Familienbereich liefern soll.

„Ich freue mich, dass Sozialminister Wolfgang Mückstein und Justizministerin Alma Zadić gemeinsam an einer gesetzlichen Lösung arbeiten, um die bestehenden Lücken im Unterhaltsvorschuss zu schließen. Denn Kinder können nichts für die Situation, in die sie hineingeboren werden, haben jedoch vielfach ein Leben lang unter den negativen Konsequenzen zu leiden, die schlechte Startchancen mit sich bringen. Hier muss Österreich einfach besser werden“, bekräftigt Neßler.

