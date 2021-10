Gute Aussichten am ORF-1-Serienmontag

Mit zwei neuen Folgen der ORF-Komödien-Serien „Walking on Sunshine“ und „Familiensache“ am 4. Oktober

Wien (OTS) - Ausgeklügelte Rettungspläne, überraschende Neuigkeiten und halbseidene Geschäfte – damit bekommt es das „Walking on Sunshine“-Team in einer neuen Folge der ORF-Dramedy am ORF-1-Serienmontag, dem 4. Oktober 2021, um 20.15 Uhr zu tun. Wie nervig Schwiegermütter sein können, wird dann um 21.05 Uhr zur „Familiensache“, wenn die dritte Episode der ORF-Comedy auf dem Programm steht.

Mehr zu den Inhalten:

"Walking on Sunshine": Folge 23 (Serienmontag, 4. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch sowie Mercedes Echerer, Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Günther Lainer in Episodenrollen; Regie:

Chris Raiber

Otto Czerny-Hohenburg (Robert Palfrader) ist entführt worden! Aber sogar in seinem Verlies bleibt er sich und seinen Ansprüchen treu und macht seinen Entführern das Leben schwer. Während die Polizei unter der Führung von Tilias (Proschat Madani) frisch angetrautem Ehemann Barnabas (Simon Hatzl) fieberhaft ermittelt, versucht Tilia, für den Fall der Fälle das Lösegeld selbst zusammenzukratzen. Doch auch diesmal hat Conny (Selina Graf) die ihrer Meinung nach allerbeste Idee, wie Otto befreit werden kann, und lässt sich durch nichts stoppen. Dass Jana (Tanja Raunig) immer noch in Lukas (Aaron Karl) verliebt ist, fällt sogar Connys neuem Assistenten Moritz (Ferdinand Seebacher) auf. Bis Jana etwas Erschütterndes über Lukas herausfindet und auch sie nicht mehr weiß, was sie davon halten soll. Währenddessen lässt sich Karl (Harald Windisch) auf halbseidene Geschäfte mit den Russen ein, was seiner Frau, der Bundeskanzlerin, gar nicht gefällt.

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

"Familiensache": Folge 3 (Serienmontag, 4. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katrin Lux, Robert Stadlober, Andreas Vitásek und Clemens Berndorff; Regie: Esther Rauch

Kröten und Schlüssel, Schwiegermütter und Boyfriends: Wer glaubt, Schwiegermütter können nerven, der kennt Margarete (Margarethe Tiesel) noch nicht. Sie ist quasi der fleischgewordene Schwiegertöchter-Alptraum, zumindest für Dani (Katrin Lux). Und Andi (Robert Stadlober) versucht, sich in solch spannungsgeladenen Momenten bestmöglich aus der Affäre zu ziehen. Aber so einfach lässt ihn Dr. Nemeth (Andreas Vitásek) nicht aus der Verantwortung. Und wie unterschiedlich die Pichlers mit den Freunden von den Zwillingstöchtern Céline (Lucy Gartner) und Hannah (Alice Prosser) umgehen, da hat der Paartherapeut auch eine klare Meinung, mit der er nicht hinterm Berg hält. Doch Dani und Andi erweisen sich als beratungsresistent!

„Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen von „Walking on Sunshine“ (Staffeln eins bis drei) und „Familiensache“ sind außerdem schon jetzt auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at