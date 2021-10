September-Marktanteile: ServusTV startet sportlich erfolgreich in die Herbst-Saison

4,2% Marktanteil im Monatsschnitt | stärkster Privatsender in Österreich

Salzburg/Wals (OTS) - Ein Monatsmarktanteil von 4,2% in der Basis bedeutet für ServusTV eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (3,7%) und neuerlich Platz eins unter den Privatsendern in Österreich. Der September stand bei ServusTV im Zeichen des besten Fußballs in Europa: Zum ersten Mal zeigte der Salzburger Privatsender Top-Spiele der UEFA Champions League und der UEFA Europa League live. Insgesamt vier Partien standen auf dem Programm. Die stärkste Quote erzielte das Champions-League-Spiel FC Salzburg gegen OSC Lille mit 17,4 % Marktanteil in der Basis (17,3% MA in der Gruppe 12-49) und einer Durchschnittsreichweite von 418.000 Zusehern.



Formel 1 mit Rekordwert

Ebenfalls stark: Der Formel 1 Grand Prix der Niederlande am 5. September mit 45,6% Marktanteil – dem bislang besten Wert der Formel 1 bei ServusTV. Auch über die Online-Kanäle erzielte das Rennen in Zandvoort mit 350.000 Video Views einen Top-Wert. Insgesamt kam ServusTV im vergangenen Monat auf seinen digitalen Kanälen erneut auf über 4 Millionen Video Views.



Weiters im Angebot: eigenproduzierte Krimi- und Heimatgeschichten

Gleich zum Start in den September zeigte ServusTV den Zweiteiler „Im Netz der Camorra“ mit Tobias Moretti in der Hauptrolle (Co-Produktion mit dem ZDF). Der Mafia-Thriller kam auf einen Marktanteil von 7,4% (Teil 1) und 9,9% (Teil 2) in der Basis. Das Erfolgsformat „Heimatleuchten“ zählte auch im September wieder zu den Treibern am Hauptabend und erzielte zum Beispiel am 10.9. einen Marktanteil von 7,2% (Gruppe 12+).



Ausblick Oktober

Im Oktober gibt es bei ServusTV die 3. Folge „Fahndung Österreich“ mit sechs neuen ungelösten Fällen (7.10. ab 20:15 Uhr live) und am 30.10. den zweiten Altausseekrimi „Letzter Gipfel“ unter der Regie von Julian Pölsler in der Hauptrolle, außerdem zwei spannende Fußball-Matches, packenden Motorsport mit der Formel 1 und der MotoGP und Tennis mit den Erste Bank Open aus der Wiener Stadthalle.



