ORF III am Wochenende: „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ präsentiert „Die José Carreras-Gala aus der Wiener Staatsoper“

Außerdem: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend u. a. zum Eichmann-Prozess vor 60 Jahren, „Gipfel-Sieg“ mit Jakob Schriefl und Alexandra Meissnitzer

Wien (OTS) - Am 14. September sagte der Weltstar José Carreras auf der Bühne der Wiener Staatsoper im Rahmen einer Gala Adieu. ORF III Kultur und Information präsentiert diese Gala, bei der Carreras gemeinsam mit Elīna Garanča, Johanna Wallroth und Michael Arivony Werke von Edvard Grieg, Erik Satie und Gaetano Donizetti zum Besten gab, am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, um 20.15 Uhr. Danach ist Carreras gemeinsam mit Luciano Pavarotti und Plácido Domingo vor der historischen Kulisse der Caracalla-Thermen in Rom 1990 zu erleben. Bereits am Samstag, dem 2. Oktober, steht tagsüber eine neue Ausgabe von „Gipfel-Sieg“ mit den Gästen Jakob Schriefl und Alexandra Meissnitzer auf dem Programm. Abends zeigt die „zeit.geschichte“ einen vierteiligen Themenabend rund um Opfer- und Täterschaft im Zweiten Weltkrieg und zeigt u. a. „Die Katastrophe vor Gericht – Der Eichmann-Prozess vor 60 Jahren“.

Samstag, 2. Oktober

Am Samstag steht eine neue Folge von „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ (9.00 Uhr) auf dem Programm. Ganael Dumreicher, Martin Eichler und Carla Veltman widmen sich im Kurzfilm „Brut und Parasit“ dem Thema Waldsterben. In „Gipfel-Sieg“ (17.00 Uhr) lädt ORF-Moderatorin Barbara Stöckl dieses Mal Jakob Schriefl, der die seltene Krankheit Spinale Muskelatrophie hat, und Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer am Wolfgangsee zum Gespräch.

Im Hauptabend wird der „zeit.geschichte“-Abend mit der Doku „Mit Hitler im Krieg – Opfer und Täter“ (20.15 Uhr) eingeläutet. Der Film geht der Frage nach, warum sich Angehörige der Wehrmacht zu Werkzeugen der NS-Vernichtungsideologie machen ließen. Porträtiert werden einige der „prominenten“ Kriegsverbrecher wie die Generäle Franz Böhme und Alexander Löhr, die im Nürnberger Prozess ebenso verurteilt und danach hingerichtet wurden wie die SS-Funktionäre Ernst Kaltenbrunner oder Arthur Seyß-Inquart.

Um 21.05 Uhr folgt „Die Katastrophe vor Gericht – Der Eichmann-Prozess vor 60 Jahren“. Adolf Eichmann gilt als Organisator des Holocaust. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lebte er lange unbehelligt in Argentinien. Doch im Mai 1960 entführte der israelische Geheimdienst Mossad den ehemaligen SS-Obersturmbannführer und brachte ihn nach Israel. Dort begann am 11. April 1961 der Jahrhundertprozess gegen Adolf Eichmann. Welche Auswirkungen hatte das auf den jungen Staat Israel und die BRD? Aus erster Hand können Gabriel Bach und Michael Goldmann-Gilead über den Prozess und den Menschen Adolf Eichmann berichten. Gabriel Bach war der stellvertretende Ankläger gegen Adolf Eichmann. Michael Goldmann-Gilead war damals der persönliche Referent des Chefanklägers Gideon Hausner und einer der Polizeioffiziere, die Eichmann ab seiner Gefangennahme bis zur Hinrichtung begleiteten. Danach folgen „Die Rattenlinie – Nazis auf der Flucht durch Südtirol“ (22.10 Uhr) und „Recht nicht Rache. Der Zeitzeuge Simon Wiesenthal“ (23.00 Uhr).

Sonntag, 3. Oktober

Am Sonntag präsentiert ORF III – einstimmend auf den Klassikhöhepunkt im Hauptabend – um 20.00 Uhr die Laudatio, die Staatsoperndirektor Bogdan Roščić im Zuge der Abschiedsgala auf José Carreras hielt. „Die José Carreras-Gala aus der Wiener Staatsoper. Ein Weltstar nimmt Abschied von Wien“ präsentiert „Erlebnis Bühne“ um 20.15 Uhr:

Gemeinsam mit Elīna Garanča, Johanna Wallroth und Michael Arivony bescherte Carreras seinen Fans einen letzten und erinnerungswürdigen Konzertabend im Haus am Ring mit Werken von Edvard Grieg, Erik Satie und Gaetano Donizetti. Begleitet wurden die Solistinnen und Solisten von Carreras’ langjährigem Pianisten Lorenzo Bavaj sowie einem philharmonischen Streichquartett.

Noch mehr Musikgenuss steht schließlich um 21.55 Uhr mit „Pavarotti, Domingo, Carreras: Die drei Tenöre aus Rom“ auf dem Programm. 1990 gaben Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras vor der historischen Kulisse der Caracalla-Thermen in Rom ein legendäres Konzert. Mehr als 800 Millionen Menschen weltweit verfolgten das Gipfeltreffen der drei Opernstars, das außerdem im Dienst der guten Sache stand – die drei spendeten ihre Gagen für karitative Zwecke. Mit populären Arien wie „E lucevan le stelle“ aus „Tosca“ und „Nessun dorma“ aus „Turandot“ sowie mit Klassikern des Chansons und des Musicalgenres sorgten sie für einen einzigartigen Abend.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at