Ludwig und Pürstl bei „Twitter-Marathon“ von Stadt Wien und LPD

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig und der Präsident der Landespolizeidirektion Wien (LPD), Gerhard Pürstl besuchten heute Vormittag den Kontrollraum des „Twitter-Marathons“ in der LPD am Schottenring. Nachdem die LPD Wien seit 2017 einmal jährlich 24 Stunden lang über ihre Einsätze twittert, ist dieses Jahr auch die Stadt Wien mit einer Vielzahl ihrer Dienststellen und stadtnaher Betriebe dabei. Unter dem Hashtag „#24hWien“ läuft eine andauernde Berichterstattung von Freitag 07:00 Uhr bis Samstag 07:00 Uhr. Unter den mitwirkenden Stellen sind neben der LPD unter anderem die Wiener Berufsfeuerwehr, die Wiener Berufsrettung, die Wiener Linien und viele mehr beteiligt.

„Diese 24-stündige Leistungsschau zeigt, welche Vielfalt und Menge an Angeboten, Serviceleistungen, Hilfestellungen und Anstrengungen die Stadt Wien und ihre Mitarbeiter*innen täglich leisten. Mein Dank gilt allen Mitarbeiter*innen des Magistrats und der Polizei, die durch ihren Einsatz jeden Tag Wien zu dem machen, was es ist: die lebenswerteste Stadt der Welt“, so Bürgermeister Michael Ludwig bei dem Termin.

„Die Zusammenarbeit zwischen der Wiener Polizei und dem Magistrat der Stadt funktioniert auf einem hohen Niveau. Dieses Jahr kann sich jede*r Interessierte von diesen Synergien erstmals auch auf Twitter überzeugen.“, so der Wiener Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl.

Der „Twitter-Marathon“ läuft noch bis 2. Oktober, 07:00 Uhr Früh.



