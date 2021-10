Auftakt Monat der SeniorInnen beim Riesenrad – Ein besonderer Blick auf Wien

Stadt Wien und SeniorInnenbeauftragte laden zur Riesenrad-Fahrt

Wien (OTS) - Am internationalen Tag der älteren Generation startet Wien mit einer besonderen Aktion in den Monat der SeniorInnen 2021.

Einen ganzen Monat lang feiert die Stadt im Oktober die Generation 60plus. Als Auftakt am 1. Oktober geht es gleich hoch hinaus. Dr.in Susanne Herbek, SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, lädt zur Riesenrad-Fahrt in den Wiener Prater ein. Mit dabei beim wienerischen Opening ist Dragqueen Tamara Mascara als Kaiserin Sisi.

„Einen ganzen Monat lang heißt es Bühne frei für Wien und die Wiener SeniorInnen. Die Institutionen sollen die Wiener SeniorInnen kennenlernen und die SeniorInnen sollen entdecken, was Wien alles zu bieten hat.“, sagt Stadtrat Peter Hacker.

Ein Programm so vielfältig wie die Zielgruppe

Die Babyboomer Generation wird älter und damit ist die Gruppe 60plus die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe in Wien. Diese neue Generation der WienerInnen ist jünger, aktiver und gesünder als ihre Elterngeneration und kann den nachberuflichen Lebensabschnitt aktiv in und mit Wien gestalten. Die Stadt trägt diesem Umstand Rechnung und zeigt im Monat der SeniorInnen, was in Wien alles erlebbar ist.

„Die Wünsche und Bedürfnisse der SeniorInnen sind vielfältig und divers. Mit dem Aufruf, im Monat der SeniorInnen Veranstaltungen zu konzipieren, erweitern Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen der Stadt ihre Angebote für die Zielgruppe. So lässt sich Wien wieder und neu entdecken.“, sagt Dr.in Susanne Herbek, SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien.

Den ganzen Oktober lang finden in Wien großteils kostenfreie Events und Aktivitäten aus nahezu allen Themenbereichen statt: Kunst und Kultur, Bewegung, Sport und Gesundheit sowie Wissen, Information und Digitales. Mit dabei sind der Fonds Soziales Wien, die MA 48, das Rapideum, Museen wie das Jüdische Museum, das Kunsthistorische Museum sowie das Belvedere Wien, das Menschenrechtsbüro der Stadt Wien, die Yamaha Music School, das Generationencafé Vollpension u.v.m.

Alle Veranstaltungen finden unter den jeweils gültigen COVID-19-Bestimmungen statt. Das gesamte Programm ist online unter kalender.senior-in-wien.at abgebildet. Dort werden auch flexibel und kurzfristig Änderungen oder auch Absagen kommuniziert.

Über den Monat der SeniorInnen

Das Team der SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien im Fonds Soziales Wien hat gemeinsam mit KooperationspartnerInnen ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Wiener Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen bieten im Oktober 2021 Veranstaltungen, die sich speziell an aktive Menschen in der nachberuflichen Lebensphase richten. Von 1. bis 31. Oktober finden nahezu täglich Events und Aktivitäten statt, die dazu einladen, das vielfältige Angebot der Stadt Wien neu, wieder oder noch intensiver kennenzulernen. Das gesamte Programm gibt es online auf senior-in-wien.at

Über die SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien

Seit Jänner 2017 ist Dr.in Susanne Herbek SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien. Als Vermittlerin zwischen Gesellschaft, Stadt und Politik ist sie das Sprachrohr der aktiven WienerInnen in der nachberuflichen Lebensphase. Neben der Interessenvertretung ihrer Generation ist ihr die Darstellung und Kommunikation der Diversität der Gruppe der SeniorInnen ein großes Anliegen. Mehr über die Aktivitäten der SeniorInnenbeauftragten der Stadt Wien auf senior-in-wien.at

