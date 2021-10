Start der neuen Sky Österreich Marketing-Kampagne

Sky startet österreichweite Marketing-Kampagne ab Oktober

Wien (OTS) -

Sky launcht heute eine groß angelegte Marketing-Kampagne, die in mehreren Wellen die umfangreiche Programm- und Produktvielfalt darstellt.



In der ersten Phase werden durch aussagekräftige und überzeichnet emotionale Bilder die unterschiedlichen Genres wiedergegeben. Mit bewusst gewählten Stereotypen kommuniziert Sky rasch die gewünschten Botschaften.



In der zweiten Phase werden die Subbrands Sky Entertainment, Sky Cinema und Sky Sport in den Vordergrund gerückt, um diese noch klarer am Markt und für alle Entertainment-Fans zu etablieren.



In beiden Kommunikationswellen wird die Positionierung durch den verbindenden Claim „Drücke lieber den richtigen Knopf und hol dir deine Action/Romantik besser mit Sky“ unterstrichen.



Entwickelt wurde die Kampagne von der Kreativagentur move121.



Walter Fink, Director Brand & Market Communications, Sky Österreich: „Das neu entwickelte Kreativkonzept hilft uns, die enorme Vielfalt von Sky sehr einfach und impactstark zu kommunizieren. Durch emotional erzählte Geschichten unterschiedlicher Genres stärken wir die Marke Sky als Masterbrand und arbeiten eine sehr klare und eindeutige Positionierung all unserer Subbrands für Sky Entertainment, Sky Cinema und Sky Sport heraus.



Die Brücke dazu wird mit dem Produktversprechen „Drücke lieber den richtigen Knopf und hol dir deine Action/Romantik besser mit Sky!“ auf sehr emotionale Art und Weise dargestellt.“



Michael Wimmer-Lamquet, Geschäftsführer, move121: „Das aufgrund unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Sky geschärfte Product Know-How kam unserer Leidenschaft für gutes Storytelling durchaus entgegen.“



Details zur Kampagne:



• Laufzeit 01.10.- 31.12.2021



• Mediamix: TV, Außenwerbung, Print, Digital und Kino



• Entwicklung Kreativkonzept: move121



• Mediaplanung und Strategie: MediaCom



• Filmproduktion: Mel P Filmproductions



• Die Links zu den TV-Spots: https://youtu.be/h9V--edEZNE, https://youtu.be/rIc3unjdfms





Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien - viele davon Sky Originals - neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.



