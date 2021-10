Wie der Körper spricht

Wien (OTS) - Haltung, Gestik, Mimik und Distanz: Über diese vier „Kanäle“ kommuniziert der Körper. Über die Haltung drückt sich nicht nur momentane Emotion aus, sondern meist auch die innere Einstellung. Wer schüchtern ist, wird andere Haltungen einnehmen als jemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Gestik und Distanz sind stark von der jeweiligen Kultur eines Landes geprägt. Die Mimik hingegen ist eine Weltsprache: Die sieben Grundemotionen Freude, Wut, Angst, Trauer, Überraschung, Ekel und Verachtung spiegeln sich in den Gesichtern aller Menschen auf die gleiche Weise. Negative Körpersignale, die das Gegenüber aussendet, sind oft besonders verunsichernd. Wie das Wissen um Körpersprache dabei helfen kann, Missverständnissen vorzubeugen oder sie aufzulösen.

Außerdem in der Oktober-Ausgabe von MEDIZIN populär:



Auf zum Sport!

Sport ist gesund für den Körper und die Psyche, beugt Krankheiten vor und verlängert das Leben. Wie sich Trainieren auf wichtige Organe unseres Körpers wie Lunge, Herz, aber auch auf Muskeln, Knochen, Gelenke, das Blut und das Nervensystem auswirkt und was es für unsere Gesundheit bringt. So reduziert etwa der erhöhte Energiebedarf der Muskeln während des Sports den Blutzuckerspiegel und schützt so vor Diabetes mellitus Typ 2. Außerdem: Was beim Essen und Trinken zu beachten ist, damit Sport leichter fällt.

Hilfe bei schmerzhaften Fingern

Arthrosen sind meist die Folge natürlicher Abnützungsprozesse, die alle Gelenke treffen − auch die Fingergelenke. Da der Daumen den größten Bewegungsradius hat und am stärksten beansprucht wird, macht sehr oft das Daumensattelgelenk Schwierigkeiten. Wie sich Schmerzen wirkungsvoll lindern lassen und warum man möglichst spät operiert.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. Oktober 2021.





