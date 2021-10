WKÖ-Spitze: „Gabriel Felbermayr ist ein großer Gewinn für das WIFO und für Österreich“

Neuer WIFO-Chef wird die Relevanz von Österreichs führendem Wirtschaftsforschungsinstitut weiter ausbauen“ – Dank an Christoph Badelt

Wien (OTS) - „Professor Gabriel Felbermayr ist eine herausragende Persönlichkeit im Bereich der Wirtschaftsforschung und damit ein großer Gewinn für das WIFO und für unser Land. So wie das WIFO steht Gabriel Felbermayr für Unabhängigkeit, Exzellenzorientierung, Internationalität und eine entspre­chende Vernetzung weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Damit wird er die Relevanz von Österreichs führendem Wirtschaftsforschungsinstitut in Europa und der Welt noch weiter ausbauen“, kommentieren Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Generalsekretär Karlheinz Kopf den Antritt Felbermayrs als neuer Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO am heutigen 1. Oktober.

Großen Dank spricht die WKÖ-Spitze dem bisherigen WIFO-Chef Christoph Badelt aus, „der mit der gleichen Exzellenzorientierung das WIFO fünf Jahre lang umsichtig und mit einem lösungsorientierten Blick auf die großen Zukunftsfragen der Wirtschaft geleitet hat“. (PWK469/JR)

