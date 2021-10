REMINDER: AK Pressekonferenz am 6. Oktober: AK-Wohlstandsbericht – Aufräumarbeiten nach dem Sturm

Wien (OTS) - Nach dem Aufheben zahlreicher Maßnahmen im Kampf gegen die Covid19-Pandemie erlebt Österreichs Wirtschaft aktuell einen kräftigen Aufschwung. Im Sinne einer umfassenden Wohlstandsbetrachtung ist das Vorkrisen-Niveau jedoch noch nicht erreicht. Der AK-Wohlstandsbericht zeigt, wo Österreich derzeit steht und wie der kurzfristige Ausblick aussieht – aber vor allem auch, was jetzt notwendig ist, um die Corona-Krise endgültig zu überwinden und nachhaltig Wohlstand und Wohlergehen zu gewährleisten. Darüber informieren Sie:

Silvia Hruška-Frank, Leiterin der AK Wien Abteilung Sozialpolitik Sylvia Leodolter, Leiterin der AK Wien Abteilung Umwelt und Verkehr

Markus Marterbauer, Leiter der AK Wien Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik

Mittwoch, 6. Oktober 2021, 10 Uhr

AK Wien, Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

