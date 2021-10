AVISO Pressetermin 04.10, 11:30 Uhr: „Begrüßung neuer Sprachförderkräfte im Kindergarten“

Wien (OTS) - Der Kindergarten war und ist als erste Bildungseinrichtung unserer Jüngsten in der aktuellen Pandemie besonders gefordert. Um Kinder mit Sprachförderbedarf noch besser zu begleiten, hat die Stadt Wien heuer zusätzlich zu den bereits eingesetzten Sprachförderkräften 50 weitere Personen angestellt. Gemeinsam mit den Pädagog*innen fördern diese die Kinder im Alltag spielerisch durch gezielte Sprachförderangebote. Das Team wird in den nächsten Jahre sukzessive aufgestockt. 2025 werden ca. 500 Personen in der Sprachförderung tätig sein, um somit möglichst vielen Kindern eine gute Basis für ihren gesamten Lebensweg und ihre Bildungslaufbahn zu ermöglichen. Die feierliche Begrüßung der neuen Mitarbeiter*innen findet u.a. mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr im Wiener Rathaus statt.

Datum: Montag, 04.10., 11.30 Uhr

Ort: Arkadenhof, Rathaus Wien (bei Schlechtwetter im Stadtsenatssitzungssaal)

Die Medienvertreter*innen sind herzlich willkommen!

Rückfragen & Kontakt:

Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Telefon: +43 4000 83203

Mail: manfred.kling @ wien.gv.at