BMDW: Alexander Palma neuer Sektionsleiter für Kulturelles Erbe

BM Schramböck: Vereint Fachkompetenz, Engagement, Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Anforderungen der nachgeordneten Dienststellen

Wien (OTS/BMDW) - Mag. Alexander Palma folgt Mag. Elisabeth Udolf-Strobl, der langjährigen Leiterin der Sektion V „Kulturelles Erbe“ im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und Wirtschaftsministerin a.D., die im April dieses Jahres in den Ruhestand trat, in ihrer Funktion als Sektionsleiter. Die Aufgabenbereiche der Sektion V - Kulturelles Erbe - erstrecken sich vom Bauservice bis zur Verwaltung der bundeseigenen, historischen Immobilien und dem historischen Mobiliar. Die Agenden umfassen dabei u.a. die Burghauptmannschaft Österreich, die Bundesmobilienverwaltung sowie die Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft und den Tiergarten.

Nach einer öffentlichen Ausschreibung an der sich neun Kandidatinnen und Kandidaten beteiligten, wurde nun nach Abschluss der Hearings mit 1. Oktober mit Mag. Alexander Palma ein neuer Sektionsleiter bestellt. Alexander Palma trat 2005 in den Bundesdienst und war bis 2014 im Wirtschaftsministerium als Referent für Gesellschaften und Sonderfinanzierungen im damaligen Bereich Tourismus und historische Objekte tätig. 2014 übernahm er die Leitung der Abteilung Nutzungsstrategien, Gesellschaften und Dienststellen und war in dieser Funktion seit der Reorganisation des Ministeriums 2019 u.a. mit der strategischen Zielsetzung und operativen Eigentümervertretung der Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft und des Tiergarten Schönbrunns sowie der strategischen Steuerung der nachgeordneten Dienststellen, Burghauptmannschaft Österreich und Bundesmobilienverwaltung, betraut. Als stellvertretender Leiter der Sektion vertrat er die bisherige Sektionsleiterin Elisabeth Udolf-Strobl auch während deren Amtszeit als Bundesministerin 2019-2020. „Mit Mag. Alexander Palma erhält die Sektion einen erfahrenen Beamten als neuen Leiter, der sich in der Vergangenheit durch Fachkompetenz, Engagement, Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Anforderungen der nachgeordneten Dienststellen ausgezeichnet hat“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

