Herbst: Klangraum Lebensbaumkreis Am Himmel

LIVE Präsentation in Anwesenheit der Künstler (Wolfgang Mitterer, Irene Suchy, Wolf Bachofner, Michael Mautner, Hans Hoffer) im Lebensbaumkreis Am Himmel 2.10.2021 um 11.00 Uhr

Wien (OTS) - Wir laden die Medienvertreter zu einer Präsentation des Programmes "Natur Kultur Am Himmel" am Samstag 2.10.2021 um 11.00 Uhr im Klangraum - Lebensbaumkreis Am Himmel, Himmelstrasse 125/Ecke Höhenstrasse 1190 Wien herzlichst ein. Der Lebensbaumkreis Am Himmel im 19. Bezirk ist mit seinen 46 Audiostelen ein einzigartiger Platz für Outdoor Kultur - Klangerlebnisse.

Wir präsentieren den Medien folgende Musikeinspielungen:

Wolkenbilder/Momente des Glücks (von Wolfgang Mitterer & Hans Hoffer)

Eine Audioinstallation von Momenten des Glücks die der gegenwärtigen Situation trotzen. Liebe in Zeiten von Corona (von Irene Suchy & Wolf Bachofner)

Gedichte von Einsamkeit und Gemeinsamkeit, vom Suchen und Finden. Com.media Umana - Allzumenschliches Am Himmel auf Erden im Keller (Michael Mautner & Hans Hoffer)

Musik mit Texten aus 7 Jahrhunderten über Liebe, Leben, Tod und die Praxis dazwischen.

Ab dem Wochenende Sa. 9.10 & So. 10.10.2021 werden diese Klangerlebnisse jeweils ab 11.00 automatisiert abgespielt im Klangraum Lebensbaumkreis für alle BesucherInnen bei freiem Eintritt bis 31.12.2021 in freier Natur zu genießen sein.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Kuratorium Wald

Gerhard Heilingbrunner 0664/3818463

Antonis Lambropoulos 0664/9274251

Matthias Merth

www.himmel.at

himmel @ himmel.at