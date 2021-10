100 Jobs an 30 Standorten österreichweit eröffnen Karrierewege in der Finanzverwaltung

Blümel: „Attraktive Jobchancen für leistungsbereite Bewerberinnen und Bewerber“

Wien (OTS) - „Wer seine berufliche Zukunft in einer modernen und serviceorientierten Verwaltung sieht, hat mit den aktuellen Ausschreibungen die Chance, Teil der österreichischen Finanzverwaltung zu werden!“ nimmt Finanzminister Gernot Blümel zum Start der aktuellen Jobausschreibungen am 24. September 2021 Stellung.

Die Finanzverwaltung zählt mit rund 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz Österreich zu einem der größten Verwaltungszweige im öffentlichen Bereich. Rund 100 Stellen gibt es derzeit bundesweit an etwa 30 Standorten zu besetzen. Fast die Hälfte der Positionen sind im Finanzamt Österreich vakant, gefolgt vom Amt für Betrugsbekämpfung, dem Finanzamt für Großbetriebe und dem Zollamt Österreich. Der Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge und die Zentralen Services suchen ebenfalls Bewerberinnen und Bewerber. Aktuell werden überwiegend Maturantinnen und Maturanten, aber auch Akademikerinnen und Akademiker sowie Absolventinnen und Absolventen von berufsbildenden mittleren Schulen (HAS) oder Pflichtschulen und Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossener kaufmännischer Lehre gesucht.

„Wir legen in der österreichischen Finanzverwaltung sehr hohen Wert auf Bürgerservice und Kundenorientierung. Dafür brauchen wir engagierte Bewerberinnen und Bewerber mit Einsatzbereitschaft und Teamgeist.“ beschreibt Finanzminister Blümel die Anforderungen an künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn „als Finanzverwaltung möchten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern den bestmöglichen Service bieten.“

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwartet in der Finanzverwaltung eine fundierte Grundausbildung anhand moderner Methoden, danach eine spezialisierte Funktionsausbildung mit Rotationsmöglichkeiten, die den Blick über den eigenen Bereich hinaus ermöglichen, sowie interessante Karrierechancen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die betriebliche Gesundheitsförderung sind weitere wesentliche Aspekte des Arbeitgebers. Flexible Arbeitszeitmodelle schaffen darüber hinaus attraktive Arbeitsbedingungen.

Die Ausschreibungen für Stellenangebote in der Finanzverwaltung sind von 24. September bis 22. Oktober 2021 in der Jobbörse der Republik jobboerse.gv.at > Stellensuche > Ressort: Bundesministerium für Finanzen (https://bit.ly/3zY5IYh) veröffentlicht. Weiterführende Informationen finden sich unter bmf.gv.at/jobs.

