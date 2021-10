Stadt Wien vergibt Förderungen für politische Jugendorganisation künftig nach neuem, transparenten System

Wien (OTS) - Für die fünf politischen Wiener Jugendorganisationen wird im Jahr 2022 die Gesamtfördersumme von 199.200 Euro erstmals anhand eines transparenten und nachvollziehbaren Verteilungsschlüssel vergeben – dies soll im nächsten Gemeinderat beschlossen werden. Mit dieser Reform setzt Vizebürgermeister und Stadtrat für Jugend und Transparenz einen weiteren wichtigen Schritt für ein gläsernes Fördersystem.

„Politische Jugendorganisationen sind wichtige Institutionen, wo Jugendliche sich aktiv einbringen sowie Demokratie hautnah miterleben und erlernen können. Es ist wichtig, diese engagierte Arbeit als Stadt zu unterstützen, dennoch ist eine nachvollziehbare Verteilung von Förderungen essentiell. Mit dieser Transparenzreform wird in Zukunft aus einer undurchschaubaren Blackbox ein gläsernes System. Denn in einer modernen Stadt wie Wien soll jede und jeder wissen, nach welchen Indikatoren Förderungen vergeben werden!“, so Wiederkehr.

Drei Indikatoren für Verteilung der Förderungen für politische Jugendorganisationen

Die Aufteilung der Gesamtfördersumme für politische Jugendorganisationen erfolgt durch drei Indikatoren mit unterschiedlicher Gewichtung. Die Mindestförderhöhe beträgt 10.000 Euro.

Mitglieder des Wiener Gemeinderats: Dieser Indikator hat eine Gewichtung von 60%. Hier erfolgt die Aufschlüsselung nach der Anzahl der Mitglieder des Wiener Gemeinderats der jeweiligen Organisation in Relation zur Gesamtzahl der Mitglieder des Gemeinderats. Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen: Dieser Indikator hat eine Gewichtung von 20%. Hier erfolgt die Aufschlüsselung der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen je Organisation in Relation zur Gesamtsumme der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Mitglieder: Dieser Indikator hat eine Gewichtung von 20%. Hier erfolgt die Aufschlüsselung der Mitglieder je Organisation in Relation zur Gesamtsumme der Mitglieder.

Neuer Verteilungsschlüssel auch für allgemeine Wiener Kinder- und Jugendorganisationen

Auch die insgesamt 22 allgemeinen Wiener Kinder- und Jugendorganisationen, welchen im Jahr 2022 eine Gesamtfördersumme von 481.487 Euro zur Verfügung steht, erhalten ihre Förderungen künftig nach einem nachvollziehbaren Verteilungsschlüssel. Um Planungssicherheit zu geben, wurden Wertgrenzen eingeführt: Keine der allgemeinen Wiener Kinder- und Jugendorganisationen kann weniger als 10% und mehr als 50% im Vergleich zur Basisförderung des Jahres 2021 bekommen. Die Mindestförderhöhe beträgt in diesem Bereich 3.000 Euro.

Folgende Indikatoren sind hier ausschlaggebend:

Mitglieder bis 30 Jahre : Dieser Indikator hat eine Gewichtung von 60%. Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen : Dieser Indikator hat eine Gewichtung von 30% Summe Förderung innovativer Projekte von 2018 bis 2020: Dieser Indikator hat eine Gewichtung von 10%.

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Maier

Mediensprecher Vizebürgermeister Wiederkehr

stephan.maier @ wien.gv.at, Tel.: +43 1 4000 83213