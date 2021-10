Konferenz: „International Criminal Law before Domestic Courts“

Wien (OTS) - Von 14. bis 16. Oktober 2021 findet die Konferenz „International Criminal Law before Domestic Courts“ in Wien statt. Im Mittelpunkt der hochkarätig besetzten Tagung stehen aktuelle praktische und wissenschaftliche Fragen rund um die Durchsetzung internationalen Strafrechts durch nationale Gerichte. Organisatoren sind das Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte und das Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Universität Wien. Die Konferenz unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Michael Lysander Fremuth richtet sich an Expert*innen, Fachleute und Studierende aus den Bereichen Völkerstrafrecht, Völkerrecht und Menschenrechte. Die Teilnehmer*innen sind herzlich zur Diskussion eingeladen.

Programm: Österreichische und internationale Expert*innen und Praktiker*innen diskutieren

Im Rahmen der Tagung werden neben zahlreichen führenden nationalen und internationalen Expert*innen aus der Wissenschaft auch Praktiker*innen multiple Fragen und Herausforderungen bezüglich der Bekämpfung von Straflosigkeit bei der Begehung völkerstrafrechtlicher Kernverbrechen diskutieren. Unter anderem werden wir Vertreter*innen des Internationalen Strafgerichtshofes, der Europäischen Stelle für justizielle Zusammenarbeit, der Commission for International Justice and Accountability sowie von Strafverfolgungsbehörden aus Österreich, Deutschland und den Niederlanden bei der Tagung begrüßen dürfen. Als Keynote-Speaker konnten die Völkerrechtsexperten Prof. Dr. William Schabas (Middlesex University London) und Prof. Dr. Kai Ambos (Georg-August-Universität Göttingen) gewonnen werden. Die Veranstaltung wird ein breites Themenspektrum abdecken: Teilnehmer*innen dürfen sich auf Vorträge zu hochaktuellen Fragen wie etwa die Wechselbezüglichkeiten zwischen Völkerstrafrecht und Menschenrechten, die strafrechtliche Verfolgung von Foreign Terrorist Fighters durch europäische Gerichte, die Verfolgung von konfliktbezogener sexueller Gewalt als Völkerstraftat oder die Nutzung von neuartigen digitalen Beweismitteln vor nationalen Strafgerichten freuen.

Ein Tagungsband wird im kommenden Jahr in der Schriftenreihe des LBI „Menschen.Rechte!“ bei MANZ veröffentlicht.

Das detaillierte Programm finden Sie unter https://www.iclconference21.com.

Die Konferenz wird auf Englisch abgehalten und findet als hybride Veranstaltung im Dachgeschoss der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien sowie via Livestream statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter: https://www.iclconference21.com/registration

Termin: Präsenzveranstaltung und Live-Stream

Wann: Donnerstag, 14. Oktober 2021, bis Samstag, 16. Oktober, jeweils ganztags

Wo: Dachgeschoss der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Schottenbastei 10-16, 1010 Wien & im Live-Stream; der Link wird am Tag der Veranstaltung unter https://www.iclconference21.com/livestream veröffentlicht.

Das detaillierte Programm und die Anmeldung finden Sie unter https://www.iclconference21.com.

Datum: 14.10.2021

Ort: Dachgeschoss der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien & im Live-Stream

Schottenbastei 10-16, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt und Interviewanfragen:

Franziska Wangler

PR & Communications

Ludwig Boltzmann Institut für Grund- und Menschenrechte

Tel.: +43 01 4277 27465

E-Mail: franziska.wangler @ univie.ac.at