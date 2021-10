Vom Kindergarten bis zur Weiterbildung: Es ist höchste Zeit, in Bildung zu investieren

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Die österreichische Bundesregierung hat die Auswirkungen der Corona-Krise im Bildungssystem völlig unterschätzt und vielfach zu spät oder zu zögerlich reagiert. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 7. Oktober 2021, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , präsentieren wir Ihnen unsere bildungspolitischen Forderungen. Klar ist, dass wir langfristige Investitionen und eine nachhaltige Strategie in diesem Bereich brauchen.

Unter dem Titel: Vom Kindergarten bis zur Weiterbildung: Es ist höchste Zeit, in Bildung zu investieren stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Maga. Bernadette Hauer, die Leiterin der Abteilung Bildung, Jugend und Kultur der AK OÖ, als Gesprächspartner/-in zur Verfügung.



Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch online möglich. Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen.





