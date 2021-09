EVENTBERICHT #TheREAL100 am 29.09.2021

100 Immobilienprofis. 100 Minuten. 001 Tellerrand

Wien (OTS) - Das exklusive Afterwork-Event in edlem Ambiente und neuer Location für 100 geladene Gäste ging nach langer Pause in die nächste Runde.

Der Immobilienexperte und Gründer von TheREAL100 Friedrich Csörgits lud bereits zum 7. Mal zum exklusiven Immobilien-Branchenevent TheREAL100 ein. Diesmal im Classic Car Depot beim V8cht Restaurant. Mit ihrer spannenden Keynote „Eine ganze Kleinstadt ist wohnungslos. Jeder m² zählt“ war diesmal Daniela Unterholzner zu Gast, die Einblicke in die strukturellen und individuellen Gründe für Wohnungslosigkeit gab.

Wohnungs- und Obdachlosigkeit hat sich in den letzten Jahren massiv verändert: Rund 22.000 Menschen, die Einwohnerzahl einer Kleinstadt, sind in Österreich als obdach- oder wohnungslos gemeldet – die Dunkelziffer liegt weit darüber. Das betrifft Männer, Frauen, Kinder, Familien. In der Immobilienwirtschaft beschäftigen wir uns täglich damit, Menschen ein Zuhause zu geben. „Jeder von uns hat einen Schlüsselbund – bei manchen ist er gut organisiert, bei anderen eine stolze Sammlung. Aber mindestens ein Schlüssel davon gehört zu unserem Zuhause. Zu einem Ort, an dem wir uns wohlfühlen. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Für viele ist das unerreichbar.“ so Daniela Unterholzner.

In ihrer Keynote gab die Gastrednerin Einblick in einen Bereich, mit dem viele Menschen – vermeintlich – selten Berührungspunkte haben. Sie zeigte strukturelle und individuelle Gründe für Wohnungslosigkeit auf und bot innovative Lösungswege. „Wir suchen Menschen, denen es nicht egal ist, dass in Österreich eine ganze Kleinstadt wohnungslos ist. Wir brauchen VisionärInnen, die mit uns gemeinsam über den Tellerrand schauen. Die den Zugang zum Wohnen als Investment in die Gesellschaft sehen“. Mit ihrer Praxisexpertise erläuterte sie, welche Rahmenbedingungen soziale Projekte, ob Bauprojekte oder Fonds, kennen müssen, um nachhaltig sozial wirksam zu sein und welche Strategien aktuell europaweit forciert werden. Daniela Unterholzner ist seit 2017 Geschäftsführerin von neunerhaus und der neunerimmo. In dieser Rolle schlägt sie Brücken zwischen der Immobilienwelt und Sozialorganisationen. Sie ist Aufsichtsrätin der Wohnbaugenossenschaft EBG, Mitglied des Salon Real und Vorstandsmitglied der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000.

„TheREAL100“ bedeutet – 100 Minuten Inspiration, Ideen und Innovation für 100 Experten aus der Immobilienbranche. „Podium und Auditorium waren wie immer hochkarätig besetzt, der Abend ein voller Erfolg“ unterstreicht Sebastian Berloffa, Managing Partner der veranstaltenden Agentur „enteco“. Die neue Location ist die ehemalige Fritzelacke-Fabrik in Wien Meidling. Hier befindet sich seit kurzem das Classic Car Depot Wien, es ist Österreichs Hot Spot und Garage für Oldtimer, Sportwagen und Liebhaberfahrzeuge in Wien. Mitten im Restaurant gab es ein Oldtimer eines Immobilien-Experten zu bestaunen, der zahlreiche Podestplätze bei der Ennstal-Classic, uvm, einfahren konnte.

Über TheREAL100

The Real 100 ist eine Event-Reihe, die 2018 vom Immobilien-Experten Friedrich Csörgits gestartet wurde. Es steht für 100 Minuten Inspiration, Ideen und Innovation für 100 Gäste aus der Immobilienbranche. Veranstalter ist die Real Estate Marketing-Agentur enteco, die 1997 gegründet wurde und für professionelles „Digital Real Estate Marketing“ steht. Enteco ist ein Full-Service-Anbieter für Marketinglösungen im Immobilienbereich mit den Schwerpunkten Digital Marketing, Design, Events und Strategy.

