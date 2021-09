Ottenschläger: Österreichweites Klimaticket auf Schiene! Anreize zum Umstieg schaffen – so geht Klimaschutz!

ÖVP-Verkehrssprecher: Jetzt muss attraktiveres Angebot an Öffis geschaffen werden

Wien (OTS) - "Das Klimaticket ist nun für ganz Österreich auf Schiene! Es freut mich sehr, dass uns dieser klimafreundliche Meilenstein in der Verkehrspolitik gelungen ist", sagt heute, Donnerstag, ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger zur bekannt gegebenen Einigung mit dem Verkehrsverbund Ost-Region. Umweltministerin Leonore Gewessler hat heute gemeinsam mit den Landeshauptleuten und Verkehrslandesräten von Niederösterreich, dem Burgenland und Wien die Übereinkunft für das österreichweite Klimaticket präsentiert.

"Es ist gut, dass noch vor Verkaufsstart am 1. Oktober der Verkehrsverbund Ost-Region ins Boot geholt werden konnte. Gerade für die bevölkerungsreiche Ost-Region ist es wichtig, dass das Klimaticket nicht nur wie bisher angekündigt in den Zügen der ÖBB, Westbahn und der S-Bahn, sondern auch in den regionalen Bussen der Ostregion und den Wiener Linien gelten wird", so der Abgeordnete. Damit seien alle neun Bundesländer beim Start des Klimatickets am 26. Oktober dabei: "Ein leistbares Klimaticket für ganz Österreich bedeutet einen zusätzlichen Anreiz zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel. Jetzt müssen wir noch daran arbeiten, das Angebot vor allem in derzeit noch benachteiligten Regionen zu verbessern. So geht Klimaschutz!", schließt der Abgeordnete. (Schluss)

