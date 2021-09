Aus 24h133 wird "24hWien"

der gemeinsame „Social Media-Marathon“ 2021 nach dem Motto „Gemeinsam statt einsam“

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 01.10.2021, 07:00 Uhr – 02.10.2021, 07:00 Uhr

Vorfallsort: 1., Schottenring 7-9, Landespolizeidirektion Wien

Am kommenden Freitag, 01.10., startet die Wiener Polizei gemeinsam mit der Stadt Wien und den Wiener Linien unter dem Hashtag #24hWien einen „Social Media-Marathon“. Dabei werden 24 Stunden lang Einsätze der Landespolizeidirektion Wien (LPD), der Berufsrettung Wien, der Berufsfeuerwehr Wien sowie der Gruppe für Sofortmaßnahmen und den Wiener Linien veröffentlicht. Ziel der Aktion ist es, der Bevölkerung einen konkreten und aktuellen Einblick in die tägliche Arbeit der beteiligten Organisationen in Wien zu ermöglichen und so das breite Spektrum der Tätigkeiten näher zu bringen. Der „Social Media-Marathon“ findet auf folgenden Plattformen statt:

Twitter:

• @Stadt_Wien

• @LPDWien

• @Wienerlinien

Instagram:

• @Berufsrettungwien

• @Wienerlinien

Unter strenger Auslegung geltender COVID-Maßnahmen werden die Organisationen gemeinsam aus dem Einsatzstab der Landespolizeidirektion Tweets und Beiträge veröffentlichen.

Sowohl der Wiener Bürgermeister, Dr. Michael Ludwig als auch der Landespolizeipräsident in Wien, Dr. Gerhard Pürstl haben ihr Kommen für den 01.10.2021, um 09:30 Uhr angekündigt. Zu diesem Besuch sind auch MedienvertreterInnen herzlich eingeladen. Dabei stehen Ihnen folgende Personen für Informationen zur Verfügung:

 LPD Wien: Dominik Grabner – 0664/841 01 70

 Berufsrettung Wien: Diensthabende(r)

MediensprecherIn - 0676/8118 70 144

 Stadt Wien: Mag. Florian Weis – 0676/811881255

 Berufsfeuerwehr Wien: Gerald Schimpf – 01/4000/6891122

 Wiener Linien – Lisa Schmid – 0664 88359250

Wir freuen uns!

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at