Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 1.10.: Neuer WIFO-Chef Gabriel Felbermayr im Interview

Wien (OTS) - Michael Fröschl spricht mit Gabriel Felbermayr, dem neuen Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, über dessen Pläne und Schwerpunkte – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 1. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Der Ökonom Gabriel Felbermayr steht mit 1. Oktober an der Spitze des WIFO. Der 45-jährige gebürtige Oberösterreicher tritt die Nachfolge von Christoph Badelt an. Felbermayr war lange Jahre in Deutschland tätig. Nun kehrt er nach Wien zurück und leitet mit dem WIFO das größte und wichtigste Wirtschaftsforschungsinstitut Österreichs. Im Interview mit Michael Fröschl spricht Felbermayr über seine Pläne und Schwerpunkte und über aktuelle Themen, von der ökosozialen Steuerreform bis zur schwierigen Regierungsbildung nach der Wahl in Deutschland.

