„Goldene Note: Das Herbstkonzert“: Am 24. Oktober in ORF III

Restkarten für Aufzeichnung am 2. Oktober im ORF RadioKulturhaus verfügbar

Wien (OTS) - Im Mai 2021 ging das große Finale des jährlichen Klassik-Musikförderpreises „Goldene Note“ im ORF über die Bühne: Bei der von Thomas Gottschalk und Initiatorin Leona König, Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF), präsentierten glanzvollen TV-Gala wurden die herausragendsten jungen Talente für Klavier, Cello und Violine ausgezeichnet. Nun veranstaltet der IMF als Teil seines Förderprogramms ein Abschlusskonzert mit Finalistinnen und Finalisten des diesjährigen Bewerbs, das am Samstag, dem 2. Oktober, im ORF-RadioKulturhaus stattfindet. Tickets für die Veranstaltung sind noch unter radiokulturhaus.ORF.at verfügbar. Die Aufzeichnung dieses musikalischen Abends ist am Sonntag, dem 24. Oktober, um 22.45 Uhr in ORF III unter dem Titel „Goldene Note: Das Herbstkonzert“ zu sehen.

„Goldene Note“-Initiatorin Leona König: „Es ist uns sehr wichtig , junge Musikerinnen und Musiker nicht nur einmalig zu unterstützen, sondern sie längerfristig und nachhaltig auf ihrem Weg und bei ihrer Hingabe zu begleiten.“

„Goldene Note: Das Herbstkonzert“ – Die Teilnehmer/innen

Sieben der insgesamt neun Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2021“ werden das Publikum im ORF-RKH mit den schönsten Werken der klassischen Musik bezaubern. Mit dabei sind: die „Goldene Note“-Gewinnerinnen Hristina Panova (Violine) und Kanon Huang (Violoncello), Publikumspreisträger Elvis Herndl (Violoncello) sowie die Finalistinnen und Finalisten Amira Abouzahra (Violine), Madeleine Hogg (Klavier), Max Weller (Klavier) und Aleksander Simic (Violoncello).

Die jungen Streicher/innen erhalten musikalische Verstärkung durch die Pianistinnen Aki Maeda, Cornelia Sonnek, Margaret Kim, Nao Huang und Nóra Emődy.

