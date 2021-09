NEOS zu Klimaticket: In Öffis, die es nicht gibt, kann man schwer umsteigen

Margreiter: „Nur die Tarife zu senken, ist zu wenig. Die Regierung muss dort ein gutes Angebot schaffen, wo es noch nicht besteht.“

Wien (OTS) - „Der Preis ist nicht der Grund, warum die Menschen nicht auf die Öffis umsteigen, sondern das vielerorts mangelnde Angebot, also die schlechten oder fehlenden Verbindungen“, sagt NEOS-Verkehrssprecher Johannes Margreiter zum heute präsentierten Klimaticket. „Den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel allein tarifseitig zu forcieren, wird daher nicht funktionieren. Das Klimaticket hilft vor allem jenen finanziell, die ohnehin bereits mit den Öffis fahren.“

Margreiter warnt davor, dass die jetzt schon bestehenden Kapazitätsprobleme insbesondere im Bahnbereich dadurch noch weiter verschärft und der öffentliche Verkehr so für viele eher unattraktiver als attraktiver werden könnte. „Wenn wir wollen, dass die Emissionen wirklich nachhaltig sinken, müssen wir dort ein gutes Angebot schaffen, wo es noch nicht besteht. Es zählt die Geschwindigkeit, in der man von A nach B kommt - nur wenn die Öffis hier mit dem Auto mithalten können, werden die Menschen auch umsteigen.“

Ohne Züge bringe ein günstiges Ticket nun einmal relativ wenig, so Margreiter - abgesehen davon, dass das Klimaticket in den Bundesländern nun bei Weitem nicht so günstig sei, wie ursprünglich versprochen. „Die zuständige Politik geht falsch an die Thematik heran. Es bewegt niemanden dazu, auf die Öffis umzusteigen, wenn das Ticket zwar billiger wird, die Fahrzeit und der Komfort aber nicht verbessert werden. Dafür brauchen wir ein Gesamtkonzept, einen rascheren Bahnausbau und strukturelle Änderungen, sonst bleiben die Klimaschutzbemühungen der türkis-grünen Regierung homöopathische PR-Gags."





Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at