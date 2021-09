Grüne Wien/Kraus: „KlimaTicket endlich komplett“

Wien (OTS) - „Das KlimaTicket ist endlich komplett“, freut sich Klima-Stadtrat Peter Kraus, Grüne Wien, über die heute präsentierte Einigung von Klimaministerin Leonore Gewessler mit den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland. „Mit dem KlimaTicket schafft Leonore Gewessler die größte Revolution im öffentlichen Verkehr in Österreich: Noch nie war Öffi-Fahren so einfach und so günstig. Das ist ein entscheidender Schritt in Richtung Mobilitätswende, die für die Bekämpfung der Klimakrise so wichtig ist“, so Kraus.

Wien war schon mit der 365-Euro-Jahreskarte der Grünen einst Vorreiterin in Sachen leistbarer und nachhaltiger Mobilität. Diese Innovation, die von Wien ausging, können jetzt alle Österreicher:innen nützen und gilt schon jetzt international als Pionierleistung. „So geht echter, direkter und starker Klimaschutz zum Wohle aller Menschen – jetzt auch in der Ostregion und damit in der Bundeshauptstadt. Entlastet werden die Geldbörsen der Wiener:innen, die Straßen und vor allem unser Klima“, so Kraus abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at